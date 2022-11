Galaxy S23 : Samsung envisage un lancement pour début février 2023

La période de lancement des Galaxy S23 de Samsung se précise de plus en plus. Un nouveau rapport vient en effet de dévoiler les plans de la firme sud-coréenne concernant ses prochains smartphones haut de gamme. Nous apprenons ainsi que les modèles devraient être officialisés début février 2023, pour une commercialisation vers le milieu du mois. Une autre nouvelle est arrivée : tous les modèles auront droit à la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Alors que le design des Galaxy S23/S23+ et du Galaxy S23 Ultra est maintenant connu, les dernières rumeurs viennent de partager la possible période d’arrivée et la puce de ces smartphones.

Un nouveau rapport du média sud-coréen Chosun penche en effet vers une annonce des Galaxy S23 durant le mois de février 2023. Dans les détails, nous apprenons que l’évènement de lancement se tiendrait la première semaine du mois. Cet évènement prendrait place à San Francisco (États-Unis).

Pour rappel, Samsung a tenu des évènements de lancement virtuels depuis la pandémie de Covid-19. La dernière fois qu’un Galaxy Unpacked avait eu lieu en physique à San Francisco, c’était d’ailleurs pour l’officialisation des Galaxy S20 et du Galaxy Z Flip. Les Galaxy S23 signeraient ainsi le grand retour de la firme sud-coréenne dans le pays de l’oncle Sam.

À titre d’information, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été annoncés le 9 février 2022, pour une commercialisation le 25 février. Le nouveau rapport souligne que la date de sortie des Galaxy S23 serait plus précoce en 2023, plus précisément dans les alentours du 17 février.

Un gros changement serait de la partie sur les Galaxy S de 2023 : la fin des puces Exynos de Samsung. Dans un récent rapport de Qualcomm, Akash Palkhiwala, directeur administratif et financier de Qualcomm, a souligné que la part de marché des puces Snapdragon augmentera de 75 % dans les S22 à 100 % Galaxy S23.

Ainsi, les européens pourront enfin avoir des smartphones Samsung munis des dernières générations de puces haut de gamme Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2 pour les Galaxy S23, 23+ et 23 Ultra. Pour rappel, cette dernière sera annoncée le 15 novembre 2022.

