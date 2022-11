Apple compte faciliter l’utilisation de Siri

Siri n’a pas encore convaincu tous les utilisateurs d’iPhone, iPad, ou encore Apple Watch. Cependant, l’assistant vocal de la firme à la pomme pourrait devenir plus facile à utiliser à l’avenir. En effet, un nouveau rapport de Mark Gurman mentionne que le « Hey Siri » permettant de lancer une requête deviendrait simplement « Siri ».

À travers sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman est venu parler de Siri. D’après le journaliste de chez Bloomberg, la phrase permettant de réveiller Siri évoluerait l’année prochaine ou en 2024.

Pour faciliter son utilisation, le célèbre déclencheur « Hey Siri » deviendrait simplement « Siri ». Mark Gurman souligne au passage : « Si ce changement peut sembler anodin, il s’agit en fait d’un défi technique qui nécessite une formation importante en matière d’IA et un travail d’ingénierie sous-jacent ».

Nous apprenons en effet que ce changement est des plus complexe, notamment par le fait que l’assistant vocal doit désormais comprendre la simple mention du mot « Siri » en différentes langues et avec divers accents. « Le fait d’avoir deux mots – ‘Hey Siri’ – augmente la probabilité que le système capte correctement le signal », souligne Mark Gurman.

La difficulté est donc de réussir à déclencher Siri avec moins de mots et de syllabes, uniquement lorsque l’utilisateur le désire et non par inadvertance. Les ingénieurs d’Apple doivent donc travailler sur ce sujet en entrainant Siri à reconnaitre efficacement la nouvelle requête.

Siri n’évoluerait pas uniquement dans ce sens. En effet, le journaliste souligne qu’Apple travaille aussi sur l’intégration de Siri dans plus de services et applications tierces. Cela permettrait ainsi d’utiliser plus régulièrement l’assistant vocal avec son iPhone, iPad, Apple Watch ou encore Mac.

