Galaxy S23 et S23+ : un design similaire au Galaxy S22 Ultra

Hâte de découvrir les prochains smartphones haut de gamme de Samsung ? Bonne nouvelle, une série de rendus 3D vient de dévoiler le design des Galaxy S23 et S23+. Le changement principal se situerait au dos des appareils, avec un module photo inspiré directement du Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23+ Galaxy S23

OnLeaks vient de partager de premières des Galaxy S23 et Galaxy S23+. Le leaker a en effet publié en partenariat avec SmartPrix et Digit une série de rendus 3D concernant ces deux smartphones. Au premier coup d’œil, un changement sort du lot : le module photo arrière.

Contrairement aux années précédentes, les capteurs photo ne sont pas enveloppés dans un bloc rectangulaire s’étendant sur la tranche droite. Nous retrouvons en effet des capteurs en forme de goutte d’eau pour les Galaxy S23 et S23+. Pour faire simple, le module photo serait similaire à celui du Galaxy S22 Ultra.

Outre cette nouveauté, les Galaxy S23 et S23+ conservent une dalle plate avec un poinçon centré en haut de l’écran. Pour rappel, les précédentes rumeurs ont précisé que les deux smartphones auraient des dimensions un peu plus élevées par rapport aux Galaxy S22 et S22+.

Nous apprenions ainsi que le Galaxy S23 mesurerait 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, contre 146 x 70,6 x 7,6 mm pour le S22. Le S23+ aurait quant à lui des dimensions de 157,7 x 76,1 x 7,6 mm, alors que celles du S22+ étaient de 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. Les tailles d’écran resteraient les mêmes : 6,1 pouces pour le S23 et 6,6 pouces le S23+.

Via ces changements de dimensions, les Galaxy S23 et S23+ devraient profiter d’une plus grande batterie ; mais aussi de bordures un peu plus épaisses autour de l’écran.

