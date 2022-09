Samsung s’inspire de l’écran de verrouillage des iPhone avec iOS 16

Les nouveautés logicielles d’Apple semblent bien intéresser la concurrence. Samsung vient en effet de dévoiler via une nouvelle bêta de One UI 5 (Android 13) une personnalisation de l’écran de verrouillage faisant fortement penser à celle des iPhone avec iOS 16.

Aux dernières nouvelles, des développeurs ont commencé à reproduire la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max sur des smartphones Android. Realme a d’ailleurs communiqué récemment au sujet d’une fonctionnalité similaire pour tirer parti du poinçon de ses smartphones. Sur une publication de son forum, la marque chinoise demandait d’ailleurs à sa communauté de l’aider à créer sa « Realme Island ».

Un autre constructeur tente aussi de tirer parti des nouveautés d’Apple : Samsung. La firme sud-coréenne vient en effet de proposer en effet un écran de verrouillage personnalisable se rapprochant beaucoup de celui introduit avec iOS 16 sur les iPhone. Cette découverte a été faite récemment par le créateur de contenu TechDroider.

Dans une vidéo YouTube, ce dernier montre en effet que la dernière bêta de One UI 5, surcouche de Samsung tournant sous Android 13, reprend grandement le concept d’Apple. Il est en effet possible de modifier le type d’horloge affiché à l’écran, sa taille, ainsi que la couleur de l’heure et de la date.

Cependant, l’entreprise n’introduit pas les widgets sur l’écran de verrouillage de ses smartphones Galaxy. En plus de cela, l’effet de profondeur permettant de superposer un élément du fond d’écran sur l’heure n’est pas de la partie.

Samsung conserve cependant deux différences notables par rapport à l’écran de verrouillage des iPhone sous iOS 16. En effet, One UI 5 permet de gérer l’opacité des notifications ; et les deux icônes en bas de l’écran peuvent être modifiées afin d’offrir d’autres raccourcis que la lampe torche et l’appareil photo des iPhone.