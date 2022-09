Pixel 7 Pro : peu de changements par rapport au Pixel 6 Pro

Quelques semaines nous séparent du lancement du Pixel 7 et 7 Pro. Une nouvelle fuite d’information vient d’ailleurs de nous dévoiler la fiche technique du modèle Pro. Mauvaise nouvelle, ce nouveau smartphone ne proposerait pas beaucoup de changements par rapport au Pixel 6 Pro.

Aux dernières nouvelles, Yogesh Brar a partagé la fiche technique au sujet du Pixel 7. Le leaker est d’ailleurs revenu parler des prochains smartphones de Google, en partageant tout simplement les caractéristiques techniques du modèle Pro.

Par le biais d’une publication Twitter, nous apprenons ainsi que le Pixel 7 Pro disposerait de la puce Tensor G2, couplée à une nouvelle puce de sécurité Titan, 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. À noter, une rumeur précisait récemment qu’une variante avec 512 Go serait de la partie.

Du côté de la partie photo, le Pixel 7 Pro s’équiperait d’un module arrière avec capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 12 Mpx et téléobjectif de 48 Mpx. À première vue, aucun changement ne semble être au programme par rapport au Pixel 6 Pro. Pour rappel, le développeur Kuba Wojciechowski avait découvert dans la bêta 4 d’Android 13 que Google utiliserait le téléobjectif Samsung ISOCELL GM1 de 48 Mpx à la place du Sony IMX586 de 48 Mpx du Pixel 6.

Pour la caméra avant, une nouveauté serait aussi de la partie pour le Pixel 7 Pro. Il aurait en effet tronqué le capteur de 8 Mpx par un de 11 Mpx avec autofocus (probablement le Samsung 3J1). Au niveau de l’écran, nous retrouverions une dalle de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif montant jusqu’à 120 Hz et une définition Quad HD+. Pour finir, une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 30 W et sans fil.

Google Pixel 7 Pro

(rumoured)



– 6.7" QHD+ OLED, 120Hz, LTPO

– Google Tensor G2 SoC

– Titan security chip

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 48MP (Tele)

– Front Cam: 11MP

– 12GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 13

– 5,000mAh battery, 30W fast charging

– Wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 27, 2022

