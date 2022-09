Les iPad Pro sans puce M1 peuvent finalement profiter de Stage Manager

Apple est venu créer la polémique avec iPadOS 16 en juin dernier durant la WWDC 2022. En effet, le constructeur a introduit dans cette version une fonctionnalité exclusive aux iPad Pro et iPad Air avec puce M1 : Stage Manager. Finalement, la firme à la pomme vient de faire marche en arrière via une nouvelle bêta d’iPadOS 16.1. Cette dernière a en effet révélé que les iPad Pro de 3e et de 4e génération pourront profiter de cette nouveauté.

En août dernier, Apple est venu déclarer auprès du média TechCrunch : « C’est une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plateforme indépendante dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour l’iPad, nous avons la possibilité de livrer iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sera livré après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite ».

De ce fait, iPadOS 16.1 apportera toutes les nouveautés d’iPadOS 16. Arrivant supposément en octobre, avec l’annonce de nouveaux iPad et Mac, cette sortie tardive semble être causée par la présence de plusieurs bugs à corriger, notamment à cause de Stage Manager. D’ailleurs, une nouvelle bêta d’iPadOS 16.1 vient de délivrer plusieurs détails à son sujet.

Auparavant uniquement réservée aux iPad Pro et iPad Air équipés de la puce M1, Stage Manager est dorénavant utilisable sur d’autres modèles. Plus précisément, la fonctionnalité est disponible pour les iPad Pro de 3e et de 4e génération. Cela concerne ainsi les modèles sortis en 2018 et 2020, tournant respectivement avec les puces A12 X et A12Z.

Au passage, nous découvrons que Stage Manager ne fonctionne plus sur les écrans externes. Cela ne signifie pas à proprement parler qu’Apple a abandonné le sujet, mais uniquement que la fonctionnalité arrivera dans d’autres versions d’iPadOS 16. Son déploiement est prévu avant la fin de l’année. Cet affichage sur un écran externe ne concernera cependant que les iPad Pro M1 et iPad Air M1.