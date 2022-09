De nouveaux iPad et Mac en octobre 2022, mais pas de conférence Apple

Avant la fin de l’année, de nouveaux Mac et iPad devraient être présentés. Alors qu’une conférence était attendue pour octobre 2022, le journaliste Mark Gurman vient de préciser que ces produits ne seraient dévoilés qu’à travers des communiqués de presse publiée par la firme à la pomme durant les prochaines semaines.

De temps en temps, Apple passe par le biais de communiqués de presse pour annoncer de nouveaux produits. C’était par exemple le cas pour le casque AirPods Max et la première génération d’AirPods Pro.

Cette pratique pourrait d’ailleurs être encore d’actualité dans les semaines à venir. Mark Gurman a en effet prédit via sa dernière newsletter Power On que les prochains iPad et Mac ne seraient pas officialisés durant une conférence de presse ; mais bien par le biais de communiqués. Apple miserait aussi sur des prises en main effectuées par des médias.

Je pense que la société (pour l’instant) est plus susceptible de présenter les derniers produits prévus pour 2022 par le biais de communiqués de presse, de mises à jour de son site Web et de briefings avec des membres sélectionnés de la presse, plutôt que par une grande conférence de presse de type iPhone. Mark Gurman

Le journaliste de chez Bloomberg précise au passage les produits qui devraient être annoncés de cette façon avant la fin de l’année :

Des communiqués de presse pour annoncer ces nouveaux produits semblent assez logiques. En effet, ils devraient profiter d’un simple rafraichissement par rapport aux générations actuelles avec l’introduction de puces M2. Aucun autre changement ne devrait être de la partie.

Outre cette information, Mark Gurman a expliqué qu’Apple envisageait de mettre à jour l’Apple TV à l’aide d’une puce A14 et de plus de RAM avant la fin de l’année 2022. Concernant le Mac Pro avec puces Apple Silicon, le journaliste mise sur un lancement en 2023.