MacBook Pro 14 et 16 pouces : les versions M2 sont prêtes pour octobre 2022

Les prédictions autour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max continuent. Un nouveau rapport de Digitimes vient notamment de réaffirmer l’arrivée de ces ordinateurs portables pour le quatrième trimestre. Un lancement durant le mois d’octobre 2022 semble donc de plus en plus probable.

Semaine après semaine, la période de sortie des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces fait parler d’elle. Alors qu’un précédent rapport de Digitimes soulignait que les fournisseurs d’Apple se préparaient à expédier les versions M2 être prêtes, le média taïwanais a de nouveau expliqué que ces modèles arriveraient bel et bien au cours du quatrième trimestre 2022.

Outre l’arrivée des puces M2 Pro et M2 Max, aucun autre changement ne serait de la partie. Il faut dire que le châssis des versions 2021 a déjà subi un gros changement, ramenant toutes les connectiques essentielles (HDMI, lecteur de carte SD…) ainsi que le retour du port MagSafe. L’écran aussi a eu droit à de belles nouveautés avec l’introduction d’une dalle mini-LED avec ProMotion ainsi que l’encoche.

Pour rappel, Ming-Chi Kuo avait déclaré récemment que les puces M2 Pro et M2 Max ne seraient probablement pas gravées en 3 nm, allant ainsi à l’encontre d’autres rumeurs. D’après l’analyste, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient adopter une nouvelle fois la gravure en 5 nm. La production de puces 3 nm chez TSMC ne devrait pas commencer avant 2023.

Pour rappel, une conférence Apple est attendue pour le mois d’octobre 2022. De nombreuses rumeurs supposent que la firme américaine y présenterait cette génération de Macbook Pro ainsi qu’un Mac mini avec puce M2 et M2 Pro. De nouveaux iPad devraient aussi être au programme : les iPad Pro M2, profitant d’une nouvelle connectique et de la charge MagSafe ; et la 10e génération d’iPad d’entrée de gamme, avec un tout nouveau design à bords plats et un port USB-C.