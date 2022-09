L’iPhone 15 Ultra va remplacer le modèle Pro Max

En 2023, Apple souhaite changer la nomenclature de sa gamme d’iPhone. En effet, la firme américaine souhaiterait faire évoluer la dénomination « Pro Max » des iPhone 15 en « Ultra ». Cette modification apporterait au passage de nouveaux éléments différenciateurs par rapport au modèle Pro.

Après le lancement des iPhone 14 en septembre 2022, la prochaine génération de smartphones Apple fait déjà parler d’elle. Aux dernières nouvelles, une fuite d’information a révélé quelques détails au sujet de l’arrivée de la Dynamic Island sur tous les modèles d’iPhone 15, du remplacement du port Lightning par de l’USB-C ou encore la possibilité de filmer en 8K.

Dorénavant, Mark Gurman est venu parler de la gamme en elle-même. Le journaliste de chez Bloomberg a en effet affirmé via un nouveau rapport que le modèle « Pro Max » changerait de nom. Nous aurions ainsi droit à l’iPhone 15 « Ultra » à la place.

Si l’on se fie au modèle actuel d’Apple, on peut s’attendre à une refonte du design de l’iPhone l’année prochaine, qui coïncidera avec le passage à l’USB-C et la possibilité qu’un nouveau modèle Ultra remplace le Pro Max. Mark Gurman

Bien évidemment, Apple n’utiliserait pas cette dénomination sans raison, laissant ainsi entrevoir des nouveautés logicielles et matérielles pour l’iPhone 15 Ultra par rapport au modèle Pro.

À titre d’information, Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué qu’Apple souhaitait différencier plus fortement les modèles Pro entre eux. L’analyste expliquait d’ailleurs que ce choix d’Apple serait justifié par le désir d’augmenter les ventes et le prix des modèles Pro, jugeant au passage que cette stratégie de segmentation était la meilleure pour générer plus de profits.

À cette période, Mark Gurman avait déjà réagi en soulignant que cela signait l’arrivée d’un modèle Ultra pour la gamme d’iPhone 15.

Pour finir, le journaliste a expliqué dans son nouveau rapport qu’outre le rebranding du modèle Pro Max en Ultra, les iPhone 15 auraient droit à des « changements majeurs ». Les mois à venir devraient ainsi préciser les nouveautés prévues pour cette génération de smartphones Apple.