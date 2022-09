iPhone 15 : Apple prépare un modèle « Ultra »

La gamme d’iPhone compte bien évoluer en 2023. Les deux plus gros analystes spécialisés Apple, Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, viennent en effet de confirmer que les iPhone 15 auront droit à encore plus de nouveautés l’année prochaine. Dans les détails, ils soulignent que la firme à la pomme différencierait les iPhone 15 Pro et Pro Max afin de mieux segmenter la gamme. Cela pourrait aussi passer par l’arrivée d’un nouveau smartphone, prenant la dénomination « Ultra ».

Un iPhone 15 Ultra en 2023

En cette année 2022, Apple est venu encore plus différencier les iPhone standards des modèles Pro. En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max sont les seuls à profiter de la pilule au lieu de l’encoche ; de la puce A16 ; du mode Always-On ; ou encore du capteur photo de 48 Mpx. De nouvelles informations viennent désormais de préciser que la gamme d’iPhone 15 serait encore plus segmentée.

Ming-Chi Kuo vient en effet de préciser via Twitter deux points précis concernant cette nouvelle génération prévue pour 2023. Tout d’abord, il souligne qu’Apple aurait décidé de créer plus de différenciations entre les iPhone 15 et 15 Pro. L’objectif serait ici d’augmenter les ventes et le prix des modèles Pro.

D’après l’analyste, la firme américaine irait encore plus loin en différenciant ses smartphones les plus haut de gamme : l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Des nouveautés devraient ainsi être exclusives au modèle Pro Max, que ce soit du côté software ou hardware. Ming-Chi Kuo ajoute notamment que cette stratégie de segmentation serait la meilleure pour « générer plus de ventes/profits sur un marché mature ».

Taking a step further, Apple will also start creating differentiation between the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 15 Pro. It's the best practice via a precise product segmentation strategy to generate more sales/profits in a mature market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

Face à ces déclarations, Mark Gurman est venu répondre simplement en déclarant : « Like I said yesterday: Ultra is coming ». Le journaliste de chez Bloomberg suppute ainsi l’arrivée d’un nouveau modèle de smartphone Apple en 2023 : l’iPhone 15 Ultra. Il pourrait aussi venir remplacer la dénomination « Pro Max », afin de renforcer le sentiment, la différenciation de ce modèle par rapport à l’iPhone 15 Pro.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2 — Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2022

