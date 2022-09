iPhone 14 Pro : une puce A16 assez similaire à l’A15 en termes de performances

Chaque année, Apple lance une nouvelle puce pour ses iPhone. Cette année, seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max y ont eu droit, embarquant ainsi l’A16 Bionic. D’après des tests menés sur Geekbench Browser, cette nouvelle génération ne semble pas avoir fait beaucoup d’avancées en termes de performances par rapport à l’A15 des iPhone 13 Pro.

Les performances de la puce A16 par rapport à l’A15

Cela fait maintenant deux ans qu’Apple se veut assez discret concernant les performances de ses nouvelles puces pour iPhone. Avec la puce A16 des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, la firme américaine n’est pas venue délivrer de chiffres, mais uniquement un comparatif par rapport à la concurrence. Elle a ainsi souligné que cette puce était 40 % plus performante par rapport à la concurrence.

Des résultats de tests de performance publiés sur le site Geekbench Browser viennent cependant de nous préciser la différence entre l’A15 des iPhone 13 Pro et l’A16 des iPhone 14 Pro. Nous apprenons ainsi que la nouvelle génération de puce a un score de 1 879 points en monocœur, soit un grain de performances de 10,08 % par rapport à l’A15 (1 707). En multicœurs, les résultats sont sensiblement les mêmes : 4 664 points contre 4 659.

Pour rappel, la puce A16 des iPhone 14 Pro et Pro Max est gravée en 4 nanomètres, contre 5 nm pour l’A15. Elle embarque deux cœurs puissants et quatre cœurs autonomes. Apple précise notamment les améliorations suivantes : une dépense énergétique est 20 % plus faible pour les cœurs rapides ; ainsi que 50 % de bande passante en plus.

Dans les détails, nous apprenons que la puce A16 introduit un moteur neuronal (Neural Engine) pouvant maintenant exécuter jusqu’à 17 000 milliards d’opérations par seconde ; et un nouveau composant, le Display Engine, visant à gérer le taux de rafraîchissement, en le faisant par exemple tomber à 1 Hz ; animer la Dynamic Island des iPhone 14 Pro ; ou encore l’antialiasing.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max : une meilleure autonomie face aux iPhone 13 !