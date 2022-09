iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max : une meilleure autonomie face aux iPhone 13

Pendant l’annonce des iPhone 14 et 14 Pro, Apple n’est pas entré dans les détails concernant l’autonomie de ses nouveaux smartphones. Bonne nouvelle, le site de la marque à la pomme a été plus loquace, annonçant ainsi une amélioration globale d’une heure par rapport aux iPhone 13. Découvrez notre comparatif complet des autonomies entre les deux dernières générations d’iPhone dans cet article !

L’autonomie des iPhone 14 par rapport aux iPhone 13

Si l’autonomie de votre smartphone est importante pour vous, et que vous envisagez d’acheter un iPhone 13 ou iPhone 14, c’est article est fait pour vous. Lors de sa conférence de rentrée, Apple est simplement venu annoncer que ses nouveaux modèles avaient la « Meilleure autonomie de batterie jamais atteinte sur un iPhone ».

Quelques précisions ont tout de même été données par la suite sur le site officiel de la firme à la pomme. Nous apprenons ainsi que les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max ont droit à 1 heure d’autonomie supplémentaire en lecture vidéo par rapport aux iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max. Ne pouvant pas être comparé avec des modèles antérieurs, l’iPhone 14 Plus a vu son autonomie comparée à l’iPhone 13. D’après Apple, elle est supérieure de 7 heures.

Dans les détails, l’autonomie en lecture vidéo des nouveaux smartphones Apple est la suivante : 20 heures avec l’iPhone 14, contre 19 heures pour l’iPhone 13 ; 23 heures avec l’iPhone 14 Pro, contre 22 heures pour l’iPhone 13 Pro ; 29 heures pour l’iPhone 14 Pro Max, contre 28 heures pour l’iPhone 13 Pro Max ; et 26 heures pour l’iPhone 14 Plus.

Du côté de l’autonomie en lecture audio, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont une autonomie respective de 95 heures d’écoute et 75 heures, soit la même que les iPhone 13 Pro. Pour l’iPhone 14, Apple mentionne cinq heures d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone 13, avec 80 heures au lieu de 75 heures. De son côté, l’iPhone 14 Plus est le meilleur dans cette catégorie avec 60 heures d’autonomie.

