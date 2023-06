TEST iPhone 14 Pro : le meilleur d’Apple en photo et techno pour un smartphone haut de gamme

L’Apple iPhone 14 Pro est la version ultime de la gamme, qui réunit le meilleur des technologies et du savoir-faire photographique de la marque à la pomme. Si les évolutions entre le 13 et le 14 ne nous ont pas vraiment enthousiasmés, le gain qualitatif entre 13 Pro au 14 Pro mérite plus beaucoup plus d’attention. Un minimum pour un smartphone qui débute à 1119 euros.

Unboxing

Nous avons droit au packaging toujours aussi minimaliste et chic de la maison à la pomme. Une fois ouvert, nous avons l’iPhone 14 Pro, un câble USB-Lightning et un casque audio. Même sur son smartphone le plus couteux, Apple nous oblige à acheter le bloc d’alimentation en sus. Nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires…

Design et écran de l’iPhone 14 Pro

Nulle surprise ici, l’iPhone 14 Pro est identique à l’iPhone 14, lui-même identique à l’iPhone 13 et donc à l’iPhone 13 Pro. Zéro originalité donc, mais il est toujours aussi difficile de résister à son charme, à sa coque d’aluminium et de verre aussi délicatement dessinée, que sa finition est premium. La face avant laisse la place à un bel 6,7 pouces avec une fine bordure et la nouvelle encoche adaptative Dynamic Island. Les deux faces sont protégées par du Ceramic Shield ultra résistant et à la surface oléophobe pour ne pas accrocher toutes les traces de doigts.

Le bloc optique est un peu proéminent, mais au vu de la mise à jour technique nous sommes plus conciliants. Au niveau des boutons, rien de neuf avec un premier sur la tranche gauche pour la mise en marche et le switch pour passer en mode silencieux et sur celle de droite ceux dédiés au volume.

Si son charme est vu et revu, il n’en reste pas moins plaisant à l’œil et reste très désirable. Il profite d’une finition très haut de gamme, de la certification IP67, il lui manque juste un peu plus de déclinaisons de couleurs. Sa dalle Oled Super Retina de 6,7 pouces en 2 796 x 1 290 pixels assure un affichage ultra-fin. Le rendu est vraiment excellent, avec des couleurs naturelles, tout en étant vivace. Les contrastes sont de très haut niveau et la luminosité au top pour l’utiliser sans difficulté même en plein soleil. Ajoutez la présence du Pro Motion, une technologie qui correspond au taux de rafraîchissement adaptable d’Apple, de 1 à 120 Hz.

Dynamic Island – Le petit plus de l’iPhone 14 Pro

L’encoche de l’iPhone 14 Pro est plus petite que sur les précédents et cela est possible grâce au Dynamic Island. Il s’agit en fait d’un second écran dans l’écran qui se superpose à l’affichage principal et change de taille en fonction de certaines situations.

Faites un appui dessus quand vous écoutez une chanson du Deezer et vous aurez une carte qui affiche les informations du titre en cours. Les informations et fonctions possibles sont intéressantes, mais pourraient certainement être plus nombreuses.

Appareil photo de l’iPhone 14 Pro

Le bloc photo dorsal évolue avec l’arrivé d’un nouveau capteur et se compose maintenant de :

Un capteur de 48 Mp avec un objectif grand angle 24 mm, f/1,78;

Un capteur de 12 Mp avec un objectif ultra grand-angle 13 mm, f/2,2;

Un téléobjectif de 12 Mp en 77 mm f/2,8;

L’appareil photo avant est un 12 Mp f/1,9.

Le bond qualitatif entre l’iPhone 13 Pro avec son capteur principal de 12 MP et le 14 Pro doté d’un capteur de 48 Mp est subtil et pourtant réel. En plein jour, nous avons un très beau cliché au piqué saisissant et qui offre un niveau de détail qui va faire fondre de plaisir vos rétines. Encore une fois Apple brille par une colorimétrie très naturelle, soutenue par une très bonne gestion de la luminosité. Les photos en contre-jour sont d’ailleurs mieux gérées que sur le 13 Pro.

L’ultra grand-angle affiche des déformations maîtrisées sur les bords et pour le reste maintient un très bon niveau de colorimétrie et de détail. Le zoom x3 est très efficace et en plein jour vous pouvez pousser jusqu’au x4 oui x5 sans perdre trop en détail.

Ultra Grand-Angle Grnad-Angle Zoom x3

Rien à dire sur le mode portrait et selfie, ils sont tous les deux très efficients, offrant un très bon détourage et une belle gestion des effets de flous. Le mode nuit est encore un modèle de naturel. Certes les clichés sont moins détaillés et précis que ce que propose le Pixel 7 par exemple. Ils sont pourtant plus esthétiques, avec une colorimétrie et une luminosité qui se rapproche le plus possible du réel capturé.

Performances et autonomie

L’iPhone 14 Pro a droit à la dernière génération de processeur Apple, le Bionic A16. Le constructeur annonce un gain de performance comparé à la génération précédente d’environ 10 %. Chiffre que nous avons vérifié lors de nos benchmarks.

Même en tirant sur la corde, vous aurez du mal à arriver au bout de sa puissance. Cela se vérifie même avec les jeux vidéo 3D les plus gourmands.

Les 60 fps sont un minimum et dans les titres compatibles le 120 Hz est presque une formalité. Enfin, comptez sur lui de 17 à 18 heures en usages plus intensifs et presque 15 heures si vous êtes un junkie des notifications.

Conclusion : notre avis sur l’Apple iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro est simplement un des meilleurs smartphones du marché dans le top 5 et même le top 3. Il offre un écran encore plus lumineux, des performances photo améliorées en faible luminosité, beaucoup de puissance, mais cela démarre au prix de 1 119 euros. Nous allons un peu nuancer, si vous souhaitez acheter un iPhone 14 par exemple. Notez que le différentiel financier entre l’iPhone 14 et le 14 Pro n’est pas démentiel et les différences techniques sont vraiment importantes. Si vous avez un iPhone 13 Pro par contre, les gains sont un peu trop chèrement payés justifier un tel investissement, à moins de bien revendre le votre.