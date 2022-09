iPhone 14 Pro et Pro Max : forte hausse de prix en France par rapport aux iPhone 13 Pro

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max viennent tout juste d’être annoncés par Apple. Malheureusement, la firme à la pomme n’a pas réussi à conserver les mêmes prix que les iPhone 13 Pro. En effet, une hausse moyenne de 15 % a été constatée pour les modèles Pro par rapport à la génération précédente.

Un prix en hausse de 11 à 16 % pour les iPhone 14

Avant de faire le point sur les évolutions de la grille tarifaire des iPhone 14 Pro et Pro Max, mais aussi du modèle standard, il est important de comprendre les raisons de cette hausse généralisée des prix en France par rapport aux iPhone 13 Pro, et plus globalement en Europe.

En effet, cette situation s’explique facilement par deux facteurs : l’inflation constante depuis plusieurs mois dans les pays du Vieux Continent ; et la faible valeur de la devise européenne face au dollar américain, s’échangeant dorénavant à 1 euro contre 1 dollar. De façon globale, la gamme d’iPhone 14 a augmenté de 11 à 16 % par rapport aux iPhone 13.

Grille tarifaire comparative entre les iPhone 14 et les iPhone 13 d’Apple :

iPhone 14 : 128 Go : 1 019 euros, soit +110 euros par rapport à l’iPhone 13 (+12,10 %) ; 256 Go : 1 149 euros, soit +120 euros (+11,66 %) ; 512 Go : 1 409 euros, soit +150 euros (+11,91 %).

iPhone 14 Pro : 128 Go : 1 329 euros, soit +170 euros par rapport à l’iPhone 13 (+14,67 %) ; 256 Go : 1 459 euros, soit +180 euros (+14,07 %) ; 512 Go : 1 719 euros, soit +210 euros (+13,92 %). 1 To : 1 979 euros, soit +240 euros (+13,80 %).

iPhone 14 Pro Max : 128 Go : 1 479 euros, soit +220 euros par rapport à l’iPhone 13 (+17,47 %) ; 256 Go : 1 609 euros, soit +230 euros (+16,68 %) ; 512 Go : 1 869 euros, soit +260 euros (+16,16 %). 1 To : 2 129 euros, soit +290 euros (+15,77 %).



Concernant l’iPhone 14 Plus, aucune comparaison ne peut être faite étant donné que ce modèle est tout nouveau dans la gamme. En effet, il vient remplacer la variante « mini », qui était auparavant proposée avec l’iPhone 12 et l’iPhone 13.