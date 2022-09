iPhone 14 Pro et Pro Max : fin de l’encoche, capteur photo de 48 Mpx et mode Always-On

Du côté des smartphones, les stars de la conférence Far Out d’Apple étaient les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Avec cette nouvelle génération, succédant aux iPhone 13 Pro, la firme à la pomme a apporté beaucoup de nouveautés notables, dont le remplacement de l’encoche par un long poinçon ; un nouveau capteur photo principal de 48 Mpx ; un mode Always-On ; la puce A16 Bionic ; ou encore la connectivité satellitaire.

Toutes les nouveautés des iPhone 14 Pro

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max s’équipent tout d’abord d’un tout nouveau design. Cela passe par deux changements : la disparition de l’encoche et un module arrière plus grand.

Ainsi, l’encoche est remplacée par un long poinçon de forme oblong, renfermant les capteurs TrueDepth nécessaires à Face ID et la caméra selfie. Ce dernier permet d’ailleurs d’afficher moult interactions, grâce à une nouvelle interface adaptative évoluant autour de cette zone : Dynamic Island. Elle affiche notamment les informations du lecteur audio, les directions d’un itinéraire Maps ou un appel en cours, un minuteur…

L’écran accueille au passage un mode Always-On, affichant en tout temps les informations de l’écran de verrouillage (date, heure, widgets et Live Activities…). Cette nouveauté est possible grâce à l’arrivée d’un écran ProMotion descendant jusqu’à 1 Hz. Apple ajoute que la luminosité maximale des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max monte au maximum jusqu’à 2000 nits.

Concernant l’agrandissement du module arrière, il est justifié par l’arrivée d’un tout nouveau capteur grand-angle de 48 Mpx, 65 % plus grand que celui de 12 Mpx des iPhone 13 Pro. Ce dernier combine quatre pixels en un seul, permettant ainsi de capturer des photos deux fois plus lumineuses.

De son côté, le téléobjectif propose toujours un zoom optique x3, mais avec désormais un palier x2 ; et laisse entrer plus de lumière. Pour l’ultra grand-angle, la firme américaine annonce de meilleurs clichés en faible luminosité. Petites informations du côté de la vidéo, le mode Cinématique peut maintenant filmer en 4K à 24 ou 30 images par seconde ; et la stabilisation a été améliorée.

La caméra selfie profite quant à elle d’une amélioration intéressante : un nouveau capteur de 12 Mpx avec mise au point automatique (autofocus), captant deux fois plus de lumière. Au niveau des performances, Apple propose en exclusivité sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max la puce A16 Bionic, gravée en 4 nanomètres, annoncée comme 40 % plus rapide que la concurrence.

Pour finir, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont droit à des changements côté connectivité avec la prise en charge de la connectivité satellitaire. Une fonctionnalité Emergency SOS permet ainsi d’envoyer un message dans des zones reculées en cas d’urgence (uniquement disponible en novembre aux États-Unis et au Canada).

Disponibles à partir du 16 septembre 2022, les iPhone 14 Pro seront en précommande dès ce vendredi 9 septembre. À noter, le stockage minimum est maintenant de 256 Go. Du côté de la grille tarifaire, le modèle Pro débute à un prix de 1 329 euros, contre 1 479 euros pour le Pro Max. Les coloris annoncés sont les suivants : Violet intense, Or, Argent et Noir sidéral.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 14 et 14 Plus : un modèle avec écran de 6,7 pouces, et plusieurs améliorations !