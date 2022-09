iPhone 14 et 14 Plus : 50 % de RAM en plus par rapport aux iPhone 13 et 13 mini

Avec les iPhone 14 et 14 Plus, Apple est venu apporter un changement important du côté de la mémoire vive. En effet, cette génération vient profiter de 50 % de RAM supplémentaire par rapport aux iPhone 13 et 13 mini, passant ainsi de 4 à 6 Go. Ce changement devrait ainsi être de bon augure pour les performances, en plus de la puce A15 des iPhone 13 Pro introduite sur ces modèles.

Plus de RAM pour les iPhone 14 et 14 Plus

Au niveau des performances, les iPhone 14 et 14 Plus peuvent décevoir au premier coup d’œil. En effet, les deux smartphones n’embarquent pas la toute nouvelle puce A16, réservée aux modèles Pro. Elle profite tout de même d’une mise à jour de la puce A15, passant ainsi de la version standard à celle des iPhone 13 Pro et Pro Max, soit de 4 cœurs à 5 cœurs.

Cependant, ce n’est pas le seul changement. En effet, Apple a fait un petit changement du côté de la mémoire vive. Le site MacRumors souligne en effet que la version bêta du logiciel de développement Xcode 14 comporte désormais des fichiers sur les iPhone 14 et 14 Pro. Ils laissent ainsi découvrir que les iPhone 14 et 14 Plus ont droit à 6 Go de RAM, soit 2 Go de RAM supplémentaires par rapport aux iPhone 13 et 13 mini (+50 %).

Ce changement ne devrait pas être notable aux premiers abords sur les iPhone 14 et 14 Plus, étant donné qu’iOS était déjà très bien optimisé auparavant pour tourner sur des modèles avec 4 Go de RAM, voire moins. Cependant, les 6 Go de RAM pourraient être bien utiles pour prendre en charge les versions à venir du système d’exploitation ainsi que des tâches gourmandes en ressources.

Du côté des iPhone 14 Pro, ils gardent toujours la même quantité de RAM : 6 Go. Il est tout de même important de noter que les rumeurs prédisaient de la RAM LPDDR5 au lieu de la LPDDR4, garantissant ainsi une mémoire vive plus rapide. Pour confirmer ce changement, il n’y a qu’une solution : démonter les iPhone. Nous aurons donc surement des réponses dans les semaines à venir après la réception des téléphones par les premiers acheteurs et les tests.