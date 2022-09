Motorola annonce le Edge 30 Ultra, premier smartphone avec capteur photo de 200 Mpx

En date du 8 septembre 2022, Motorola est venu annoncer un tout nouveau produit haut de gamme : le Edge 30 Ultra. Avec ce nouveau modèle, la firme américaine vient proposer un smartphone avec un capteur photo de 200 Mpx, une première sur le marché. Deux autres appareils ont aussi été présentés par la marque : le Edge 30 Fusion et Edge 30 Neo.

Le Edge 30 Ultra de Motorola est le premier smartphone avec capteur de 200 Mpx

Annoncé à 899 euros en France, le Motorola Edge Ultra a un composant qui lui est propre par rapport à la concurrence : un capteur photo principal de 200 Mpx. Mesurant 1,22 pouce, ce dernier propose des images de 12,5 Mpx en combinant 16 pixels adjacents afin d’en former un seul de 2,26 microns.

Le module photo arrière est ensuite accompagné d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif de 12 Mpx avec zoom optique x2. À l’avant, Motorola propose une caméra selfie de 60 Mpx.

Au niveau de l’écran, ce modèle profite d’une dalle OLED incurvée de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et une définition Full HD+.

Étant donné que le Motorola Edge 30 Ultra est un modèle haut de gamme, nous retrouvons logiquement la dernière puce de Qualcomm : la Snapdragon 8+ Gen 1. Pour l’accompagner, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne sont de la partie.

Côté autonomie, le smartphone profite d’une batterie de 4 610 mAh compatible avec la charge rapide 125 W (0 à 50 % en 7 minutes) et sans fil 50 W.

Les Motorola Edge 30 Fusion et Edge 30 Neo

En dessous de Motorola Edge 30 Ultra en termes de positionnement, nous retrouvons le Motorla Edge Fusion. Ce modèle proposé à 699 euros dispose d’une puce Snapdragon 888+ ; 8 Go de RAM ; 256 Go de stockage ; un écran OLED 144 Hz Full HD+ de 6,55 pouces ; un module photo avec capteur grand-angle de 50 Mpx avec stabilisation optique, ultra grand-angle de 13 Mpx et macro de 2 Mpx ; capteur selfie de 32 px ; et batterie de 4 400 mAh compatible avec la charge rapide 68 W.

Le Motorola Edge 30 Neo est le plus abordable des trois nouveaux modèles, avec un prix de 399 euros. Il profite tout de même d’une belle fiche technique. Pour commencer, il embarque un écran OLED Full HD+ de 6,28 pouces avec un taux de 120 Hz et une caméra selfie de 32 Mpx.

À l’intérieur, un Snapdragon 695, 9 Go de RAM et 128 Go de stockage sont de la partie. L’autonomie est quant à elle assurée par une batterie de 4 020 mAh compatible avec la charge rapide 68 W. Pour finir, le module photo est composé d’un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

Les précommandes du Motorola Edge 30 Ultra auront lieu du 30 septembre au 13 novembre, avec en prime un Lenovo Smart Clock 2 offert et 100 euros remboursés pour les 700 premières précommandes. De leur côté, les Edge 30 Fusion et Neo arriveront durant le mois de septembre en France.