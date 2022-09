Bose annonce les QC Earbuds II : des écouteurs avec réduction de bruit plus discrets

Alors qu’Apple annonçait les AirPods Pro 2, Bose est venu dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les QuietComfort Earbuds II. Cette version se veut notamment plus discrète en termes de design, que ce soit pour les oreillettes ou le boitier ; et profite d’améliorations du côté de la réduction de bruit.

Bose améliora sa paire d’écouteurs avec réduction de bruit active

En 2020, Bose a lancé les QuietComfort Earbuds, une première paire d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Deux ans plus tard, la marque américaine spécialisée dans l’audio revient avec une seconde génération, complètement revue.

En effet, les Bose QC Earbuds 2 arborent un tout nouveau design, plus compact. Les oreillettes ont ainsi droit à un gabarit un tiers plus petit, leur faisant perdre 6 grammes par rapport à celles de la première génération. En plus de cela, les embouts Bose StayHear ne sont plus de la partie, remplacés par un format intra-auriculaire. À noter, trois embouts sont disponibles, mais aussi trois tailles d’ailettes. De ce fait, neuf combinaisons de taille sont possibles afin d’adapter les écouteurs à chaque oreille.

Bose annonce ensuite plusieurs changements du côté de la réduction de bruit. Les QC Earbuds II disposent ainsi de la d’ActiveSense, un nouveau mode de réduction de bruit adaptative, variant de niveau en fonction des bruits ambiants ; et d’une amélioration de la réduction de bruit active du côté de la filtration des voix humaines. Dans les détails, Bose annonce une réduction de bruit de -20 dB dans les aigus ; -27 dB dans les médiums ; et -40 dB dans les graves.

Outre la réduction de bruit, les Bose QC Earbuds II s’équipent d’une fonction nommée CustomTune. Cette dernière permet d’adapter automatiquement la signature sonore des QC Earbuds II en fonction de la forme de votre oreille et conduit auditif. Pour cela, les écouteurs se servent de leurs microphones internes pour analyser la résonance des sons dans le conduit auditif.

Côté connectivité, le Bleutooth 5.3 est de la partie. L’autonomie est de 6 heures avec réduction de bruit active, 24 heures avec le boitier. À noter, la charge sans fil a disparu du boitier. Au niveau des choses qui n’ont pas changées, nous retrouvons les contrôles tactiles sur la surface des écouteurs ainsi que la certification IPX4, garantissant une résistance à la transpiration, à la pluie et aux éclaboussures.

Les Bose QC Earbuds II seront disponibles le 29 septembre 2022, et d’ores et déjà en précommande au prix de 299,95 euros.

