Test – Bose QuietComfort Earbuds : Une réduction de bruit active de taille

Le secteur des écouteurs True-Wireless est l’un des secteurs les plus concurrencés depuis ces dernières années. De nombreux constructeurs de smartphones ont lancé leur gamme audio, tout comme les marques ancestrales de ce milieu. C’est le cas de Bose, qui s’impose comme un leader sur le marché des casques à réduction de bruit active. Le constructeur a mis un coup de pied dans la fourmilière en commercialisant ses premiers écouteurs à réduction de bruit active, les Bose Quietcomfort Earbuds.

Des écouteurs imposants, comme le boîtier de rangement

La première réaction lors du déballage de ces écouteurs fut une constatation de l’imposante taille des écouteurs et du boitier de rangement. Les Bose Quietcomfort Earbuds font 2 fois la taille des AirPods Pro et ne sont pas subtiles à l’oreille. Par ailleurs, le boitier de rangement est le plus costaud que nous avons eu en notre possession. Même au-dessus des Sony WF-1000XM3.

Les écouteurs s’apparentent à une utilisation sportive avec la réutilisation des ailettes. Mais elles assurent un maintien optimal à l’oreille et s’adaptent à la forme de celle-ci. Ainsi, les écouteurs ne donnent pas la sensation d’être à 100% intra-auriculaires, car ils restent aux abords du conduit auditif. N’aimant pas particulièrement les intras, c’est une expérience intéressante que propose Bose et peut inciter l’essai des plus récalcitrants. D’ailleurs, ce type de maintien va permettre d’améliorer les performances sonores et d’isolation.

Les écouteurs Bose Quietcomfort Earbuds s’utilisent intégralement via le contrôle tactile. Du côté gauche, un double tapotement va modifier le mode de réduction de bruit. Contrairement au côté droit où la musique sera mise en pause. Un appui long va lancer l’assistant vocal d’un côté et lancer une commande à configurer dans l’application de l’autre côté (connaitre le niveau de batterie ou changer de musique). Dommage, il ne sera pas possible de modifier le volume sonore directement depuis les écouteurs, sauf à la voix.

Seul bémol, le poids des écouteurs, principalement dans le corps qui lui est à l’extérieur de l’oreille. Il faudra un petit temps d’adaptation afin de comprendre qu’ils ne tomberont pas aisément. De même lors d’une course à pied en extérieur. À noter qu’ils sont certifiés IPX4 (résistance à la pluie et la transpiration).

Au final, les écouteurs, bien qu’imposants, savent trouver leur place dans l’ensemble des conduits auditifs, peu importe leur forme. Dans toutes les circonstances, ils ne vous laisseront pas tomber et sauront se faire oublier lors d’une activité physique grâce aux embouts qui n’oppressent pas le canal auditif.

Une qualité Bose optimale pour les premiers True-Wireless

Comme l’entreprise sait bien le réaliser depuis des années, les Bose Quietcomfort Earbuds proposent une qualité audio optimale, pour du grand public. Les basses se font entendre et savent être punchy quand cela est nécessaire, sans forcément encombrer les voix ou les oppresser. En fonction du style musical, dans l’ensemble, la restitution sonore est respectée et on saura déchiffrer aisément les différentes notes et instruments. Cependant, la limite du grand public et de ses codecs sauront titiller les sens des experts en audio. Mais là encore, ce n’est qu’une question de détail.

La réduction de bruit active est le pilier fort de ces écouteurs. Le rendu est tout simplement bluffant et s’approche des casques les plus haut de gamme ayant cette capacité. Que ce soit dans les transports (voiture, métro, avion) ou dans la rue, il a été très difficile de déchiffrer ce que notre interlocuteur a essayé de nous dire. Même dans un open space, le résultat laisse à penser que l’on travaille seul. Ce qui peut vite déranger les collaborateurs si l’on a tendance à parler plus fort… De plus, la réduction de bruit active se cantonne à la restitution, puisque les microphones ne sauront dissimuler les bruits environnants. Dans l’ensemble, ils permettent de passer des appels au quotidien. Cependant, ils ne sont pas faits pour les professionnels qui travaillent avec d’autres collaborateurs dans une même pièce.

La connexion des écouteurs se fait par l’intermédiaire du bouton dans le boitier de rangement. Une simple pression va lancer la recherche et inciter l’utilisateur à se rendre dans ses réglages pour retrouver la paire de Bose Quietcomfort Earbuds.

Bose Music : l’application d’une configuration aux petits oignons

Afin d’approcher la perfection, les écouteurs Bose bénéficient d’un accès à l’application dédiée. Celle-ci permet de modifier la configuration de la réduction de bruit active. Au total, 10 niveaux de réductions sont disponibles et peuvent être enregistrés en favoris pour les activer rapidement grâce à un double tapotement sur l’écouteur gauche. Également, les raccourcis tactiles des écouteurs peuvent être modifiés.

Autonomie, longue durée pour les Bose Quietcomfort Earbuds

En ce qui concerne l’autonomie, les Bose Quietcomfort Earbuds performent avec une autonomie moyenne de 6 heures (avec un volume à 70% et la réduction de bruit active). Ce qui les positionne dans le top des écouteurs endurants. Grâce au boitier de rangement, les écouteurs prolongent leur durée de vie jusqu’à 12 heures. Il faudra compter une bonne heure pour recharger entièrement les écouteurs grâce au boîtier, qui lui se recharge aussi bien par USB-C ou charge à induction. Détail intéressant, les Bose Quietcomfort Earbuds indiquent leur niveau de charge lorsqu’ils sont positionnés dans l’oreille. Le niveau de batterie du boîtier est quant à lui indiqué sur la face avant, grâce à ses 5 LED.

Conclusion : Bose Quietcomfort Earbuds

Les Bose Quietcomfort Earbuds sont commercialisés au tarif public de 279,95€, en 2 couleurs : noir ou beige. Ainsi, Bose arrive un peu en retard sur les marchés des écouteurs true wireless mais impose son expertise du milieu audio. Ils ont tout pour plaire, hormis le design trop imposant. Mais rassurons-nous, malgré le poids, ils sont très confortables et proposent une qualité audio réussie. Force majeure de ce modèle, la réduction de bruit active est l’une des plus travaillées. Notamment face à la concurrence Sony ou Apple. Le prix est peut-être plus cher que le produit phare et réputé, mais le résultat dans les oreilles est totalement différent et s’adresse à ceux qui apprécient écouter leur playlist favorite.

