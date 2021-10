Nintendo : les créateurs de Pokémon Go vont vous faire marcher avec Pikmin Bloom

Dès son lancement, Pokémon Go a été un succès incontestable à travers le monde entier. Après avoir lancé un je de réalité augmentée dans l’univers d’Harry Potter, les créateurs du jeu vidéo (Niantic) reviennent avec une collaboration avec Nintendo autour de Pikmin. Ce tout nouveau jeu mobile prend ainsi le nom de Pikmin Bloom. L’objectif est très simple : embellir vos trajets à pied.

Pikmin Bloom, le nouveau jeu en réalité augmentée de Niantic et Nintendo

Le mercredi 27 octobre 2021, Niantic a annoncé par le biais d’une vidéo trailer et d’un communiqué son nouveau jeu réalisé en collaboration avec Nintendo : Pikmin Bloom. Les créateurs de Pokémon Go soulignent notamment que cette nouvelle application a été « conçue pour apporter un peu de joie à vos déplacements quotidiens à pied ». L’entité souligne d’ailleurs que le déploiement de Pikmin Bloom à l’international vient de débuter. L’application sera ainsi disponible dans les jours à venir sur Android via le Play Store et iOS via l’App Store.

Dans les détails, on apprend notamment que les Pikmin, des petits êtres s’apparentant à de jeunes pousses colorées « existent tout autour de nous, mais ne peuvent pas être vues à l’œil nu ». Pour les voir au grand jour et interagir avec eux, il sera ainsi nécessaire d’utiliser la réalité augmentée. Niantic ajoute par la suite que « les Pikmin poussent à partir de semis, et ceux que vous faites pousser et cueillez vous suivront partout. Ils aiment le nectar extrait des fruits et, lorsque vous les nourrissez, ils font pousser des fleurs sur leur tête. Il y a beaucoup de types de Pikmin différents à rencontrer et avec lesquels interagir dans Pikmin Bloom ».

Au fur et à mesure de vos balades, vous pourrez ainsi trouver de plus en plus de semis, et donc à terme plus de Pikmin vous suivront et feront pousser des fleurs.

