PS5 : Apple Music est maintenant disponible

Les consoles next-gen de Sony viennent enfin profiter d’une nouvelle plateforme de streaming musical : Apple Music. L’occasion pour les abonnés à ce service de passer leurs musiques et playlists favorites lors de leurs parties de jeux vidéo sur PS5, mais aussi de faire une pause pour regarder les derniers clips musicaux. Cela est aussi l’occasion de venir concurrencer Spotify, seul et unique service concurrent présent sur la dernière PlayStation.

Apple Music prend place sur PS5

Cela fait maintenant des années que les consoles permettent d’écouter sa propre musique en arrière-plan lorsqu’un jeu est lancé. Cependant, là où les musiques étaient auparavant stockées sur la console, c’est les services de streaming musicaux qui viennent aujourd’hui les remplacer. Sur PS5, seul Spotify était proposé aux joueurs. La donne vient désormais de changer avec l’arrivée de la plateforme de la firme à la pomme : Apple Music.

Disponible au téléchargement sur PS5, Apple Music vient ainsi concurrencer Spotify avec ses plus de 60 millions d’abonnés (2019), 90 millions de musiques et une armada de clips. Les joueurs pourront ainsi lancer en arrière-plan le service de streaming musical d’Apple pendant une partie. En appuyant simplement sur la touche PS de la manette, il est d’ailleurs possible d’accéder aux contrôles de lecture, à vos propres playlists, mais aussi celles confectionnées exclusivement par Apple pour vous accompagner lorsque vous jouez.

À noter au passage, Sony a discrètement souligné qu’Apple Music est arrivé en premier sur sa console. Cela permet ainsi de suggérer l’arrivée du service musical de la firme de Cupertino sur d’autres consoles prochainement. On pense bien évidemment en priorité aux Xbox Series X et Series S.

