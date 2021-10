DJI Action 2 : une nouvelle action-cam pour concurrencer GoPro

DJI est venu annoncer ce mercredi 27 octobre une nouvelle génération d’action cam : la DJI Action 2. Succédant à l’Osmo Action sortie en mai 2019, cette caméra vient notamment se placer en concurrente de taille face aux derniers modèles de GoPro. Elle profite d’ailleurs d’un avantage conséquent : sa modularité. Il va en effet être possible d’ajouter différents accessoires pour améliorer l’expérience d’utilisation de cette caméra d’action.

Une nouvelle action cam signée DJI

Plus de deux ans après une première action-cam, l’Osmo Action, DJI remballe avec l’Action 2. Se plaçant directement en concurrence avec la GoPro Hero10 annoncé en septembre 2021, cette nouvelle caméra d’action vient tout d’abord profiter d’un design cubique compact de 39 x 39 x 22,3 millimètres ainsi que d’un poids de 56 grammes. Avec ce format, DJI propose une nouvelle solution d’accroche aimantée.

Au niveau de la fiche technique, la DJI Action 2 s’équipe d’un capteur CMOS de 1/1.7″ de 12 Mpx et d’une optique pouvant ouvrir jusqu’à f/2,8 avec un champ de vision de 155°. Il permettra notamment d’enregistrer en 4K à 120 images par secondes et en Full HD à 240 images par secondes. La stabilisation est gérée de manière électronique grâce à la technologie RockSteady et HorizonSteady.

A noter, la caméra ne profite pas d’un emplacement pour carte microSD. Il faudra donc faire avec la mémoire interne de 32 Go de l’appareil. À l’arrière, on retrouve une dalle OLED de 1,76 pouce. Côté autonomie, une batterie de 580 mAh est de la partie pour offrir une autonomie de 50 minutes. Pour les amoureux des fonds marins, sachez que la caméra est étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur.

Comme dit précédemment, la modularité de cette nouvelle action-cam est l’un de ses principaux atouts. Avec son système aimanté, la DJI Action 2 est tout d’abord livrée avec un « cordon magnétique » pour positionner la caméra sur son torse. Il est aussi possible de profiter d’un bandeau pour accrocher la caméra sur sa tête.

Cependant, le plus intéressant reste les deux modules venant se clipser en dessous de l’action-cam : le premier est un module-écran tactile avant, il permet d’avoir un retour vidéo, profiter de 3 microphones, d’un emplacement pour carte microSD ainsi que d’une batterie permettant d’atteindre une autonomie de 160 minutes ; un module d’alimentation pour porter l’autonomie totale à 180 minutes. Si on relie un de ses deux modules à un ordinateur, l’action-cam peut se transformer en webcam.

Parmi les autres informations à noter, sachez que la DJI Action 2 est contrôlable directement depuis l’application DJI Mimo sur Android et iOS et que plusieurs accessoires sont de la partie pour utiliser l’action-cam de différentes manières et dans différentes situations.

Le produit est d’ores et déjà disponible pour le prix de 519 euros avec le module double écran et des accessoires. A la fin novembre 2021, DJI commercialisera un pack Énergie avec la caméra, le module d’alimentation et quelques accessoires pour 399 euros.