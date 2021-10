MacBook Pro 2021 : Apple lance une option pour masquer l’encoche

L’encoche des MacBook Pro 2021 continue de faire parler d’elle. Après les premières livraisons et les plaintes des utilisateurs concernant la gestion de ce nouvel élément par les applications, Apple vient de déployer une option permettant de masquer l’encoche. La firme à la pomme précise tout de même que cette option est temporaire. Elle est mise en place uniquement pour laisser le temps aux développeurs d’adapter correctement leurs applications et logiciels.

L’encoche peut être masquée sur les MacBook Pro 2021

Même si les MacBook Pro 14 et 16 pouces annoncés par Apple en octobre 2021 apportent moult avantages (écran mini-LED, port HDMI, lecteur de carte SD, ProMotion…), l’encoche n’est pas encore très aimée par les utilisateurs. Elle n’est d’ailleurs pas adaptée à la plupart des applications et logiciels disponibles sous macOS.

Par exemple, des menus et des informations se sont déjà retrouvés sous l’encoche, empêchant ainsi l’utilisation de certaines fonctionnalités en mode plein-écran. Afin de répondre aux premiers agacements des consommateurs ayant reçu leurs appareils cette semaine et les suivants, Apple vient de déployer une solution temporaire.

En attendant que les développeurs adaptent leurs applications et logiciels, une option peut maintenant être activée pour afficher les fenêtres ouvertes en dessous de l’encoche. Pour cela, il suffit de fermer l’application, aller dans le Finder puis dans le dossier Applications, faire un clic droit sur l’application et sélectionner Lire les informations, cocher la case Ajuster sous la caméra intégrée, fermer la fenêtre et relancer l’application.

À terme, cette option disparaitra afin d’être remplacée par la solution de gestion de l’encoche choisie par les développeurs. Une API avait d’ailleurs été déployée récemment pour permettre à ces derniers d’adapter leurs logiciels et applications à ce nouvel élément.

