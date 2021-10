MacBook Pro 2021 : les développeurs peuvent choisir d’afficher ou non l’encoche

Avec l’arrivée des MacBook Pro 2021, Apple est venu introduire une fonctionnalité inédite sur un écran d’ordinateur : une encoche. À part une caméra Full HD, elle n’apporte malheureusement rien de spécial (pas de Face ID…). La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que les développeurs vont pouvoir décider si leurs applications affichent ou non l’encoche de ces nouveaux ordinateurs. Cela permettra ainsi d’adapter l’affichage aux différents logiciels disponibles sous macOS.

L’encoche ne posera aucun problème aux utilisateurs

Avec étonnement, Apple est venu ajouter l’encoche des iPhone et iPad Pro sur les MacBook Pro 2021. Cela permet notamment à la firme de proposer une plus grande surface d’affichage aux utilisateurs, mais aussi d’introduire une caméra Full HD 1080p. Face à ce changement atypique de design, la firme à la pomme n’a pas pris le temps de s’attarder sur le sujet, mais plutôt sur les performances de ses nouvelles puces M1 Pro et M1 Max.

La prise en charge de cette encoche dans les applications laisse tout de même des questions en suspens. Apple y a notamment répondu après la keynote dans une publication citant une série de directives pour les développeurs d’applications macOS. Cette dernière donne ainsi des instructions pour tirer profit de l’encoche (notch) grâce aux API mises à disposition pour placer des éléments autour de cette dernière.

Apple annonce ainsi l’existence d’un « mode de compatibilité » afin « d’empêcher les applications de mettre involontairement du contenu dans la région occupée » par l’encoche des MacBook Pro 2021. « Avec ce mode activé, le système modifie la zone active de l’affichage pour éviter l’emplacement de la caméra. La nouvelle zone active garantit que les contenus de vos apps sont toujours visibles et pas masqués par la caméra« , explique la firme américaine.

Dans le cas où les développeurs ne veulent pas s’ennuyer avec l’encoche, ils pourront tout simplement afficher une barre noire en haut de l’écran. Grâce à la technologie mini-LED introduite sur les MacBook Pro 2021, la zone supérieure cachée sera normalement invisible à l’œil nu.