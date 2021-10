Redroad V17 : un nouvel aspirateur balai sans fil silencieux avec une autonomie de 60 minutes

La marque Redroad est de retour avec un nouvel aspirateur balai : le Redroad V17. Avec ce nouveau produit, l’entreprise souhaite toujours offrir une solution de nettoyage sans fil rapide, puissante et efficace, mais aussi silencieuse et avec une grande autonomie.

Les avantages de l’aspirateur balai Redroad V17

Pour commencer, le Redroad V17 profite d’un système à double brosse pour récupérer toutes les saletés sur son passage. Il combine ainsi une brosse pour les sols durs et une autre pour les tapis. Le produit est d’ailleurs livré avec une autre paire de brosses. Pour accéder à toutes les zones à nettoyer, la tête de brosse est d’ailleurs rotative à 90°.

Grâce à ces deux brosses, Redoard annonce qu’il est ainsi possible de répondre à 90 % des besoins en termes de nettoyage. L’aspirateur balai profite ensuite de cinq systèmes de filtration avec notamment deux filtres HEPA, un pour les microparticules et un autre avec du charbon actif H13 permettant d’évacuer un air plus sain dans votre logement.

Côté puissance, le Redroad V17 profite d’une aspiration de 155 AW (26500 Pa) avec une vitesse de rotation du moteur de 120,000/m. Avec une batterie de 2 500 mAh, il est possible de faire une heure de ménage. Elle est d’ailleurs amovible, ce qui permet de la recharger et en utiliser une autre en attendant. Sur le haut, on retrouve un écran LCD affichant les alertes, la puissance d’aspiration ainsi que les rappels pour remplacer certains éléments comme les filtres.

Des accessoires sont aussi disponibles afin de ne rater aucune saleté dans tout votre habitat. On retrouve ainsi deux brosses de sol, un suceur plat avec LED, un suceur large et un tuyau, une brosse anti-acarien motorisée, une brosse à épousseter et un tube d’extension.

Le Redroad V17 est en ce moment disponible au tarif de 282,36 € sur le site d’Aliexpress avec une livraison gratuite depuis l’entrepôt français de la plateforme.