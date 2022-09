PS5 : les nouveautés de la mise à jour de septembre 2022

La PS5 vient de profiter d’une nouvelle mise à jour en ce mois de septembre 2022. Via cette version, Sony propose quelques nouveautés intéressantes, dont la principale est la prise en charge du 1440p. L’organisation est aussi le mot d’ordre, avec la possibilité de créer des listes de jeux.

La mise à jour PS5 de septembre 2022

Après la mise à jour de juillet, amenant notamment le mode de faible latence automatique (ALLM) et plusieurs améliorations (Game Base et accessibilité), Sony est de retour avec une toute nouvelle mise à jour pour la PS5 en ce mois de septembre 2022.

Via un nouveau billet de blog, Sony annonce plusieurs nouveautés pour la PS5, dont une qui était en bêta depuis la fin du mois de juillet : la prise en charge du 1440p. Cela permet ainsi de profiter d’une qualité supérieure à la Full HD sur les moniteurs 1440p.

Cependant, il n’est pas possible de profiter de la fonctionnalité VRR, alias le taux de rafraîchissement variable, en 1440p sur la PS5. Elle reste ainsi réservée à la 1080p et la 4K. Pour rappel, la VRR permet d’éliminer les effets de déchirures d’écran et synchronise le taux de rafraîchissement de l’affichage avec la fréquence d’images du jeu.

Autre changement : la PS5 propose désormais de créer des listes de jeux. Disponibles directement dans la bibliothèque de jeux, les listes sont au nombre maximum de 15, et peuvent chacune comporter jusqu’à 100 jeux. Sony annonce ensuite une fonctionnalité permettant de comparer l’audio 3D et stéréo ; une commande vocale pour la recherche sur YouTube ; la possibilité de lancer une session Remote Play ou de demander un partage d’écran à un ami via l’application PS App.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PS5 : Sony annonce que les tournois seront bientôt disponibles !