Disney+ : le prix de l’abonnement tombe à 1,99 euro par mois !

À l’occasion du Disney+ Day, l’abonnement au service de streaming Disney+ vient profiter d’une très belle réduction de 75 %. En effet, le premier mois tombe de 8,99 euros à 1,99 euro. L’occasion de regarder quelques séries et films originaux à la plateforme, mais aussi des classiques de Disney, Pixar, Marvel ou encore Star-Wars.

Un abonnement ultra-abordable pour essayer Disney+

Fin août 2022, le nombre d’abonnés à Disney+ était estimé à 152 millions. En quelques années, le service est ainsi venu prendre une place importante sur le marché de la SVOD. Avant de lancer son abonnement pas cher financé par la publicité, le Disney+ Day est arrivé ce 8 septembre 2022.

Pour l’occasion, la plateforme a rendu disponible de nouvelles séries et films, dont le tant attendu Pinocchio en live-action avec notamment Tom Hanks dans le rôle de Geppetto ; la série Cars : sur la route ; ou encore Wedding Season. La meilleure nouvelle reste tout de même le fait que Disney+ propose le premier mois d’abonnement à un prix super intéressant : 1,99 euro au lieu de 8,99 euros, soit une réduction de 75 %.

Pour rappel, l’abonnement Disney+ permet de profiter d’une grosse bibliothèque de contenus, divisée en cinq sections : Disney ; Pixar ; Marvel ; National Geographic ; et Star. À noter, la plateforme propose de visionner séries, films et documentaire en 4K HDR sur 4 écrans en simultané (TV, PC Windows et Mac, iPhone et iPad, smartphones et tablettes Android, box Android TV et Apple TV).