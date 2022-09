Ces forfaits mobiles sont gratuits pendant 4 mois !

Pour la rentrée 2022, La Poste vient proposer une série de forfaits mobiles ultra-abordable, étant donné qu’il est gratuit pendant les quatre premiers mois. L’occasion pour les Français de faire des économies sur trois offres sans engagement différentes de l’opérateur : 100 Mo, 50 Go et 100 Go.

La Poste Mobile offre quatre mois d’abonnement à ses forfaits

Envie de faire baisser votre facture de forfait mobile ? Il est temps de faire jouer la concurrence ! La Poste Mobile propose en effet aux Français jusqu’au 25 septembre de souscrire à ses différentes offres sans engagement et ne pas payer pendant une période de quatre mois.

Pour rappel, trois forfaits mobiles sont proposés par l’opérateur :

100 Mo en 4G en France et depuis l’Europe et les DOM ; 2 heures d’appels en France et dans les DOM ; ainsi que les SMS et MMS illimités.

Passe à 4,99 euros par mois après les 4 mois offerts.

en 4G en France et depuis l’Europe et les DOM ; 2 heures d’appels en France et dans les DOM ; ainsi que les SMS et MMS illimités. Passe à 4,99 euros par mois après les 4 mois offerts. 50 Go en France et 15 Go depuis l’Europe et les DOM ; ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM vers des numéros français.

Passe à 8,99 euros par mois après les 4 mois offerts.

en France et 15 Go depuis l’Europe et les DOM ; ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM vers des numéros français. Passe à 8,99 euros par mois après les 4 mois offerts. 100 Go en France et 15 Go depuis l’Europe et les DOM ; ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM vers des numéros français.

Passe à 12,99 euros par mois après les 4 mois offerts.

À noter, les forfaits 50 et 100 Go sont compatibles 5G. Pour profiter du réseau, il faudra souscrire à une option 5G à 5 euros par mois.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.