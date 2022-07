iPhone 15 Pro Max : le seul modèle avec un meilleur zoom optique

Les rumeurs sur les prochaines générations d’iPhone continuent. Ming-Chi Kuo vient d’ailleurs d’apporter quelques précisions sur la partie photo des iPhone 15, plus précisément le Pro Max. D’après l’analyste, Apple envisagerait d’introduire un objectif de type périscopique uniquement sur ce modèle. Cette nouveauté permettrait ainsi de proposer un zoom optique largement amélioré par rapport aux modèles actuellement commercialisés, mais aussi les futurs iPhone 14.

Un zoom optique x5 ou x6 pour l’iPhone 15 Pro Max

Les dernières rumeurs tendaient autour des iPhone 14. Plus précisément, nous apprenions plus tôt dans la semaine que le modèle Max sortirait probablement plus tard que les autres modèles. Mais il est maintenant temps de parler des iPhone 15, avec l’un des informateurs les mieux renseignés sur les projets d’Apple, Ming-Chi Kuo.

L’analyste vient en effet de publier un billet de blog Medium précisant l’arrivée d’un meilleur zoom optique pour l’iPhone 15 Pro Max. Plus précisément, Ming-Chi Kuo a souligné que seul ce modèle aurait droit à un objectif périscopique, rejoignant ainsi les précédents propos de l’analyste Jeff Pu, suggérant cette nouveauté en début d’année.

Avec ce changement, Apple laisserait l’iPhone 15 Pro avec son téléobjectif, lui laissant ainsi un zoom optique moins important. Grâce à ce nouveau capteur, le modèle Pro Max pourrait profiter d’un zoom optique montant jusqu’à x5 ou x6, contre x3 actuellement avec les iPhone 13 Pro et Pro Max. Il est d’ailleurs précisé que ce dernier serait de 12 Mpx, avec une ouverture f/2,8 et une stabilisation optique.

Ming-Chi Kuo ne s’arrête cependant pas là, envisageant par exemple que les iPhone 16 Pro et Pro Max auront aussi droit à cet objectif périscopique. Cette nouveauté permettrait notamment à Apple de continuer son objectif de plus valoriser les modèles Pro. Un précédent rapport de l’analyste a en effet souligné que les dernières puces Apple seront désormais réservées uniquement aux iPhone Pro et Pro Max.

