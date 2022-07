PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux de juillet 2022

Sony compte bien satisfaire les joueurs PS4 et PS5 avec ses nouvelles formules PlayStation Plus Extra et Premium. En effet, la firme nippone vient d’annoncer l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux jeux vidéo pour ce mois de juillet 2022. L’occasion pour les abonnés de profiter de quelques titres de renom comme Final Fantasy 7 Remake Intergrade ; Stray ; plusieurs Assassin’s Creed ; ou encore Marvel’s Avengers.

Les nouveaux jeux de juillet 2022 sur le PlayStation Plus Extra et Premium

Un peu plus tôt dans le mois, un leaker est venu dévoiler une liste des nouveaux jeux arrivant sur le PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2022. Bonne nouvelle, tous les titres cités étaient justes. Sony en a d’ailleurs annoncé encore plus par le biais d’un billet de blog.

Voici la liste des nouveaux titres disponibles via le PlayStation Plus Extra et Premium à partir du 19 juillet prochain :

Stray ;

Marvel’s Avengers ;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade et Episode Intermission – Uniquement sur PS5 ;

Assassin’s Creed 4 : Black Flag ;

Assassin’s Creed Unity ;

Assassin’s Creed Rogue Remastered ;

Assassin’s Creed Freedom Cry ;

Assassin’s Creed The Ezio Collection ;

Saints Row 4 : Re-Elected ;

Saints Row : Gat out of Hell ;

Spirit of the North : Enhanced Edition – Uniquement sur PS5 ;

L’âge de glace : Scrat’s Nutty Adventure ;

Jumanji The Video Game ;

Paw Patrol on a Roll ! ;

ReadySet Heroes.

À noter, les abonnés au PlayStation Plus Premium pourront aussi profiter de deux titres supplémentaires issus de la PSP dans la collection de jeux rétrogaming :

No Heroes Allowed! ;

LocoRoco Midnight Carnival.

Pour rappel, le PlayStation Plus Extra est proposé à 13,99 € par mois (collection de 400 jeux PS4/PS5 et avantages PS+ Essential) ; alors que formule Extra est à 16,99 € par mois (avantages PS+ Extra ; 340 jeux PS4/PS5 supplémentaires ; cloud gaming sur les titres PS3/PS4; collection de jeux rétro ; et démos exclusives).

