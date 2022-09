Haiku The Robot est disponible sur Nintendo Switch, un nouveau metroidvania à tester !

Alors que les joueurs attendent avec impatience Hollow Knight: Silksong, plusieurs metroidvania intéressants sont disponibles. D’ailleurs, Haiku The Robot est récemment arrivé sur Nintendo Switch.

Dans ce jeu vidéo en 2D, nous incarnons un robot du nom d’Haiku. Ce dernier se réveille dans un monde mécanique, où plus aucune vie humaine ne subsiste depuis 200 ans suite à l’explosion d’une bombe… à l’exception de machines corrompues par des virus.

Comme tout metroidvania, l’aventure est une ode à l’exploration (et à la survie bien évidemment), qui vous emmènera dans divers biomes jonchés d’ennemis en tout genre. Certaines zones seront uniquement passables à l’aide de pouvoirs, qui seront délivrés tout au long du jeu vidéo.

Comprendre cette situation apocalyptique nécessitera ainsi de fouiller et arpenter chaque recoin de la carte. Mister Morris Games, développeur de Haiku the Robot, explique ainsi : « Au cours de votre voyage, vous découvrirez différents éléments de l’histoire entourant l’explosion qui s’est produite il y a 200 ans et le mystérieux virus qui sévit dans ce pays nouvellement mécanisé ».

Côté durée de vie, le site HowLongToBeat annonce 7 heures pour l’histoire principale et 9 heures pour le 100 %.

Haiku the Robot est disponible depuis le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch au prix de 18,99 euros, et depuis quelques mois sur PC (Windows et macOS).