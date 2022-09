Asus annonce les ROG Phone 6D et 6D Ultimate, des smartphones à la pointe du gaming

Asus se concentre une nouvelle fois sur le marché des smartphones gaming. L’entreprise taïwanaise vient en effet de lever le voile sur les ROG Phone 6D et 6D Ultimate. Pour se démarquer des 6 et 6 Pro, ils embarquent la dernière puce de MediaTek ainsi qu’un nouveau système de refroidissement nommé AeroActive Portal.

Asus est de retour pour satisfaire les joueurs. Avec les ROG Phone 6D et 6D Ultimate, la marque taïwanaise vient de proposer un gros changement côté processeur par rapport aux 6 et 6 Pro. En effet, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm a été remplacé par le Dimensity 9000+ de MediaTek.

Dans les détails, le CPU se compose de 8 cœurs, dont 1 Cortex-X2 à 3,2 GHz, 3 Cortex-A710 à 2,85 GHz et 4 Cortex-A510 à 1,8 GHz ; et le GPU est une puce ARM Mali-G710 MC10. Pour accompagner le SoC, 16 Go de RAM en LPDDR5X et 512 Go de stockage interne sont de la partie.

Au niveau du reste de la fiche technique, rien de très nouveau n’est de la partie par rapport aux ROG Phone 6 et 6 Pro. Nous retrouvons ainsi sur les 6D et 6D Ultimate un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz ; un module photo arrière composé d’un capteur principal de 50 Mpx Sony IMX766, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un macro de 5 Mpx.

Le ROG Phone 6D Ultimate dispose de son côté d’une nouveauté exclusive : AeroActive Portal, une trappe permettant d’évacuer le chargeur grâce à de l’air lorsque l’AeroActive Cooler 6 est branché. Pour finir, les deux nouveaux smartphones ont droit à une nouvelle conception à deux batteries.

Disponible début novembre, le ROG Phone 6D est annoncé à 949 euros dans sa version 12/256 Go ; contre 1 429 euros pour le 6D Ultimate en 16/512 Go.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre Test – Asus Zenfone 9 : le smartphone compact par excellence !