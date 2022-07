Asus annonce les ROG Phone 6 et 6 Pro : des modèles encore plus taillés pour les joueurs mobiles

De retour une nouvelle fois sur le marché des smartphones gaming, Asus vient d’annoncer deux nouveaux modèles : les ROG Phone 6 et 6 Pro. Avec cette génération, le constructeur compte encore plus séduire les joueurs et joueuses en proposant plus de puissance ; une dalle de qualité avec un taux de rafraichissement de 165 Hz ; des gâchettes intégrées ; mais aussi de la charge rapide 65 W.

Quoi de neuf avec les Asus ROG Phone 6 et 6 Pro ?

Pour commencer, parlons des quelques différences entre les deux modèles. Le ROG Phone 6 Pro d’Asus est le mieux loti, s’équipant notamment d’un écran PMOLED à l’arrière, affichant le niveau de batterie ou encore les notifications ; ainsi qu’une capacité de RAM de 18 Go.

Concernant tout le reste de la fiche technique, les deux modèles ont tout d’abord droit à une puce Snapdragon 8+ Gen 1, soit le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Une chambre à vapeur (GameCool 6) est de la partie afin de dissiper la chaleur lors d’une utilisation intensive des ROG Phone 6 et 6 Pro, empêchant ainsi une baisse des performances. Pour un refroidissement actif, Asus propose le nouveau AeroActive Cooler 6, un accessoire récupérant la chaleur émise à l’arrière des smartphones grâce à des ventilateurs.

Côté affichage, les Asus ROG Phone 6 et 6 Pro disposent d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2448 par 1080 pixels ; un taux de rafraîchissement de 165 Hz ; ainsi qu’une caméra selfie de 24 Mpx. L’autonomie est assurée de son côté par une batterie de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide 65 W. Cette puissance permet de la recharge de 0 à 100 % en seulement 42 minutes.

Pour la partie photographie, le module arrière s’équipe de trois capteurs : un principal de 50 Mpx Sony IMX766 ; un ultra grand-angle de 13 Mpx et un macro de 5 Mpx. À noter, il permet de filmer en 8K à 24 fps au maximum. Pour les joueurs, sachez que des gâchettes sont présentes sur les coins des Asus ROG Phone 6 et 6 Pro, avec un retour par ultrason lorsque vous les utilisez. Pour finir, la partie audio se compose d’un double haut-parleur stéréo ; et les smartphones supportent les codecs aptX adaptive, aptX Low latency, LDAC, et AAC.

Au niveau des disponibilités, le ROG Phone 6 arrivera fin juillet, contre la mi-août pour le modèle Pro. Les deux smartphones seront proposés en différentes configurations :

Asus ROG Phone 6 : 12/256 Go : 1 029 euros ; 16/512 Go : 1 149 euros.

Asus ROG Phone 6 Pro : 18/512 Go : 1329 euros.



A noter, les personnes précommandant l’un des deux modèles entre le 5 juillet et le 7 août 2022 se verront offrir l’accessoire AeroActive Cooler 6.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Asus ROG Strix Scar 17 SE : un nouvel ordinateur portable ultra performant !