MacBook Air M2 : début des précommandes ce vendredi 8 juillet

La commercialisation du MacBook Air avec puce M2 semble se préciser de plus en plus. Pour rappel, Apple avait promis une commercialisation de son nouvel ordinateur ultra-portable durant le mois de juillet 2022. Par le biais d’une nouvelle vidéo YouTube, le célèbre créateur de contenu Marques Browlee semble avoir vendu la mèche par inadvertance concernant la date de début des précommandes. Nous apprenons ainsi que ces dernières débuteraient ce vendredi 8 juillet 2022 ; ce qui suggérerait une disponibilité une semaine plus tard, soit 15 juillet.

Précommandes ouvertes ce vendredi pour le MacBook Air M2

Annoncé le 6 juin 2022, le nouveau MacBook Air embarquant la puce M2 n’est toujours pas commercialisé. Bonne nouvelle, l’attente ne devrait plus être très longue. Alors qu’Apple s’est contenté de promettre un lancement durant le mois de juillet, Marques Browlee est de son côté venu révéler via une nouvelle vidéo YouTube des précisions concernant la date de précommande et de commercialisation. Traitant des nouveaux Asus ROG Phone 6 et 6 Pro, cette vidéo comporte en effet des détails intéressants au sujet du prochain ordinateur portable d’Apple commercialisé.

En effet, l’internaute Michael Burkhardt a rapporté que le widget agenda du créateur de contenu dévoilait qu’un briefing avec Apple concernant le MacBook Air était prévu pour ce jeudi 7 juillet. Pour rappel, cette pratique est très courante chez la firme à la pomme, et vise à présenter de nouveaux produits à quelques jours de leur lancement. Un peu plus, nous pouvons aussi lire que l’embargo de test du MacBook Air M2 serait levé le 14 juillet.

Ces nouvelles informations suggèrent ainsi la période de lancement du MacBook Air M2. En effet, cela précise grandement le calendrier d’Apple, avec un début des précommandes pour ce modèle le vendredi 8 juillet 2022, pour une disponibilité le 15 juillet 2022. Pour rappel, un précédent rapport de MacRumors suggérait exactement ces dates de lancement.

À titre d’information, l’embargo des tests pour le MacBook Pro M2 était fixé au 22 juin 2022, pour une commercialisation le 24 juin.