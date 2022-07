Xbox Live Gold : la fin des jeux Xbox 360 offerts chaque mois

Tous les mois, Microsoft vient offrir des jeux gratuitement aux joueurs et joueuses abonnés au Xbox Live Gold. Ce programme nommé Games with Gold permet ainsi d’ajouter des titres Xbox 360 et Xbox One à sa bibliothèque et d’y jouer. Cependant, la firme américaine semble prête à changer sa formule. En effet, nous venons d’apprendre que les titres Xbox 360 ne seront plus offerts à partir du mois d’octobre 2022.

Adieu les jeux Xbox 360 offerts avec le Xbox Live Gold

Microsoft compte supprimer l’un des avantages du Xbox Live Gold, le fait de profiter de jeux Xbox 360 gratuitement tous les mois. Plus précisément, les deux titres offerts chaque mois via le programme Games with Gold ne seront plus d’actualité à partir du mois d’octobre 2022.

En effet, la firme de Redmond vient de commencer à envoyer des e-mails aux abonnés afin de les avertir de ce changement. Nous pouvons notamment lire : « À compter du 1er octobre 2022, les titres Xbox 360 ne seront plus inclus dans les jeux mensuels offerts aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold via les Games with Gold ».

Pour expliquer ce changement, Microsoft affirme avoir « atteint la limite de sa capacité à proposer des jeux Xbox 360 dans le catalogue ». De ce fait, les joueurs et joueuses n’auront droit qu’à deux jeux « passionnants » issus du catalogue Xbox One ; mais aussi des « économies exclusives » chaque mois.

Pour finir, il est précisé que « cela n’aura aucune incidence sur les jeux Xbox 360 que vous avez téléchargés avant octobre 2022. Tous les titres Xbox 360 échangés via les Jeux du Gold avant cette date seront conservés sur votre compte Xbox, que vous poursuiviez ou non votre abonnement ».

En effectuant ce changement, Microsoft pourrait facilement mettre en avant le Xbox Game Pass Ultimate, proposant notamment les avantages du Xbox Live Gold (jeu en ligne ; Games with Gold ; et offres exclusives) ainsi qu’un catalogue de titres mis à jour tous les mois et jouables sur console, PC ou dans le cloud.

