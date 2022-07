Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de juillet 2022

Microsoft est habitué à annoncer les nouveaux jeux du Xbox Game Pass durant la première et la deuxième quinzaine de chaque mois. Vous l’aurez donc compris, la firme américaine vient d’annoncer le contenu de la première salve de titres ajoutée au service durant le mois de juillet 2022. Au total, 12 nouveaux jeux vidéo arriveront progressivement entre les 7 et le 14 juillet, dont Road 96 ; Escape Academy ; trois titres de la saga Yakuza ; Overwhelm ; ou encore Last Call BBS.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2022

À la fin du mois de juin, le Xbox Game Pass est notamment venu profiter d’Assassin’s Creed Origins ; de Disc Room ; ou encore For Honor. Maintenant que juillet 2022 a débuté, Microsoft vient de préciser par le biais d’un billet de blog la line-up de titres arrivant pour les quinze premiers jours du mois :

Déjà disponible : Yakuza 0 (Console et PC) ; Yakuza Kiwami (Console et PC) ; Yakuza Kiwami 2 (Console et PC) ; Last Call : BBS (PC).

7 juillet : Matchpoint : Tennis Championship (Console) ; DJMax Respect V (Cloud, Console et PC) ; Road 96 (Cloud, Console et PC).

14 juillet : Escape Academy (Console et PC) ; My Friend Peppa Pig (Cloud, Console et PC) ; Overwhelm (PC) ; Paw Patrol The Movie : Adventure City Calls (Cloud, Console et PC) ; PowerWash Simulator (Cloud, Console et PC).



Les contenus téléchargeables et mises à jour

Fall Guys : Costume Robo Rabbit – Déjà disponible ;

– Déjà disponible ; FIFA 22 : Pack Supercharge – Déjà disponible ;

– Déjà disponible ; MLB The Show 22 : Pack de l’été – 12 juillet ;

– 12 juillet ; Halo Infinite : Pack Pass Tense pour le Rocket Warthog – 13 juillet ;

– 13 juillet ; Century: Age of Ashes – Pack de dragon Krød Slaglands – 14 juillet.

Les titres qui quittent le service dès le 15 juillet

Comme chaque mois, des jeux vidéo s’en vont du Xbox Game Pass. Dès le 15 juillet 2022, les titres suivants ne seront plus accessibles grâce à l’abonnement :

Atomicrops (Console et PC) ;

Carrion (Console et PC) ;

Children of Morta (Console et PC) ;

Cris Tales (Console et PC) ;

Lethal League Blaze (Console et PC).

Avant leur départ, Microsoft propose tout de même une remise à l’achat allant jusqu’à 20 % sur ces jeux vidéo.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Game Pass : le cloud gaming arrive sur les TV Samsung dès le 30 juin 2022 !