Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de juin 2022

Juin 2022 vient de débuter, Microsoft a ainsi pris le temps de dévoiler les nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass. Pour la première quinzaine du mois, la firme américaine semble assez timide avec seulement six titres supplémentaires pour son service de jeux vidéo à la demande.

En tête d’affiche, nous retrouvons deux titres signés Ubisoft : Assassin’s Creed Origins et For Honor: Marching Fire Edition ; mais aussi la compilation Ninja Gaiden: Master Collection. Trois jeux ID@Xbox sont aussi de la partie : Chorus ; Disc Room ; et Spacelines from the Far Out dès le jour de sa sortie.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juin 2022

Après Little Witch in the Woods, Hardspace: Shipbreaker ou encore Sniper Elite 5 à la fin du mois de mai 2022, Microsoft revient avec de nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass.

Via un billet de blog, nous apprenons que les jeux ajoutés au service en juin 2022 sont les suivants :

1er juin : For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console et PC).

2 juin : Ninja Gaiden: Master Collection (Console et PC).

7 juin : Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console et PC) ; Chorus (Cloud, Console et PC) ; Disc Room (Cloud, Console et PC) ; Spacelines from the Far Out (Console et PC).



Les contenus téléchargeables et mises à jour

Arrivée de l’extension Knights of the Mediterranean pour le jeu Age of Empires III , disponible à -10% pour les abonnés au Xbox Game Pass ;

, disponible à -10% pour les abonnés au Xbox Game Pass ; Extension Top:Gun Maverick pour Microsoft Flight Simulator ;

; Extension Leviathan pour No Man’s Sky ;

; Aventure Lost Sands pour Sea of Thives disponible jusqu’au 9 juin.

Les titres qui quittent le service dès le 15 juin

Cinq jeux vidéos quitteront le Xbox Game Pass à partir du 15 juin 2022. Afin de les garder dans votre bibliothèque, ces derniers pourront être achetés à un prix réduit (-20%) avant leur départ :

Darkest Dungeon (Cloud, Console et PC) ;

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console et PC) ;

Greedfall (Cloud, Console et PC) ;

Limbo (Cloud, Console et PC) ;

Worms Rumble (Cloud, Console et PC).

Microsoft termine son billet de blog en soulignant que le Xbox & Bethesda Games Showcase se déroulera le 12 juin prochain.

