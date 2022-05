Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin mai 2022

La deuxième quinzaine de mai 2022 vient de débuter. Pour l’occasion, Microsoft est venu annoncer les nouveaux jeux disponibles d’ici la fin du mois sur le Xbox Game Pass. Au total, le service vient accueillir durant cette période 10 nouveaux titres, dont 6 disponibles dès le jour de leur sortie : Little Witch in the Wood ; Umurangi Generation – Édition Spécial ; Floppy Knights ; Hardspace: Shipbreaker ; Sniper Elite 5 ; et Pac-Man Museum.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mai 2022

Après Loot River, Trek to Yumi ou encore Citizen Sleeper en début de mois, Microsoft vient d’annoncer les nouveaux jeux disponibles pour la fin mai 2022 par le biais d’un billet de blog. Voici les titres disponibles pour les derniers jours du mois en cours :

Déjà disponible : Hey Story (PC) ; Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC) ; Little Witch in The Woods – Aperçu (Console et PC) ; Skate (Cloud) ; Umurangi Generation – Edition spéciale (Cloud, Console et PC).

19 mai : Farming Simulation 22 (Cloud, Console & PC) ; Vampire Survivors (PC).

24 mai : Floppy Knights (Cloud, Console et PC) ; Hardspace : Shipbreaker (Cloud, Console et PC).

26 mai : Sniper Elite 5 (Console et PC).

27 mai : Cricket 22 (PC) ; Pac-Man Museum+ (Cloud, Console et PC).



Alors que certains titres sont d’ores et déjà disponibles sur consoles et PC, des titres arriveront directement sur le Xbox Game Pass le jour de leur sortie fin mai 2022. Voici quelques informations à leur sujet : Little Witch in the Woods (Aperçu) raconte l’histoire d’une apprentie sorcière explorant une forêt mystique ; Umurangi Generation – Édition Spéciale plonge les joueurs en Nouvelle-Zélande avant qu’une crise éclate, vous incarnerez un coursier devra traverser la ville de Tauranga et prendre des photos pour capturer « la réalité du monde à l’aide des objectifs de votre appareil photo » ; Floppy Knights est un jeu de cartes où vous invoquez des créations tangibles invoquées à l’aide de disquettes ; Hardspace: Shipbreaker, découpez des épaves de vaisseaux spatiaux et récupérez-en les matériaux grâce à votre scie laser afin de rembourser votre dette d’un milliard de crédits à la LYNX Corp ; Sniper Elite 5, un nouvel opus pour les accros de combats tactiques à la troisième personne et fans de snipers ; Pac-Man Museum+, 14 jeux emblématiques de la série Pac-Man.

