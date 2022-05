PS5 : de nouveaux coloris disponibles sur le PlayStation Store en juin 2022

Sony continue de proposer de nouveaux coloris pour sa PS5. Comme pour la version rouge et la noire, la firme nippone compte rendre possible l’achat de façades en trois nouvelles couleurs déjà annoncées auparavant : bleu, rose, et violette. Ces dernières seront disponibles dès le mois de juin 2022 sur le PlayStation Store, plus précisément le 17 juin prochain.

De nouvelles façades colorées pour la PS5

La PS5 n’est toujours pas facilement trouvable par les consommateurs. Les ruptures de stock sont en effet toujours de la partie à travers le monde. Sony compte tout de même satisfaire ses clients ayant déjà obtenu sa tant convoitée dernière console. En effet, la PlayStation 5 a déjà profité de deux nouveaux coloris via la commercialisation de façades (faceplate) de couleur noir et rouge.

Si ces dernières ne leur correspondent pas, Sony vient d’annoncer la disponibilité à partir du mois prochain de trois nouvelles couleurs de façade pour la PS5 : bleu (Starlight Blue), rose (Nova Pink) et violet (Galactic Purple). Ces dernières suivent ainsi les coloris de manettes précédemment dévoilés par la firme nippone.

À partir du 17 juin 2022, les consommateurs pourront ainsi faire l’acquisition de ces nouvelles façades sur le PlayStation Store à un tarif de 54,99 € pour les deux façades. Ces options viendront ainsi offrir plus de variété au traditionnel blanc de la console originelle. Pour rappel, les manettes DualSense colorées sont quant à elle déjà commercialisées, à un tarif de 74,99 €.

À titre d’information pour les personnes intéressées par le changement des façades de la PS5, sachez que la manipulation est assez facile à effectuer. En effet, retirer et remplacer les pans de la console est accessible à tout type de personne et ne prend pas beaucoup de temps. Un tutoriel vidéo de 3 minutes est d’ailleurs disponible sur la chaine officielle de Sony PlayStation Access afin de suivre pas à pas la procédure.

