iOS 15.5 est disponible, voici les nouveautés pour vos iPhone

Le lundi 16 mai 2022, Apple est venu déployer la mise à jour iOS 15.5 sur les iPhone (et aussi iPadOS 15.5 sur les iPad). Cette version vient notamment offrir quelques petites améliorations dans certaines applications de la firme à la pomme, comme Podcasts, Maison, Photos, ou encore l’App Store.

Les nouveautés de la mise à jour iOS 15.5 sur iPhone

Après l’arrivée de la technologie Face ID avec masque via iOS 15.4 en mars, et quelques correctifs côté autonomie en avril avec iOS 15.4.1, une nouvelle mise à jour vient de pointer le bout de son nez sur les iPhone : iOS 15.5.

Avec cette version, la firme à la pomme ne vient pas révolutionner l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités majeures, mais simplement déployer quelques corrections de problèmes et améliorations mineures. Il faut dire qu’iOS 16 s’apprête à être présenté durant la WWDC 2022 de juin par Apple. L’occasion pour la firme à la pomme de lever le voile sur de grosses nouveautés. Une récente rumeur du journaliste Mark Gurman annonçait d’ailleurs que cette version serait importante pour les iPhone, principalement au niveau des fonctionnalités et des applications.

Revenons à nos moutons, iOS 15.5 permet tout d’abord de profiter d’un nouveau paramètre dans Apple Podcasts permettant de mieux gérer le stockage de ces derniers sur son iPhone. En effet, il est maintenant possible de limiter le nombre d’épisodes téléchargé, mais aussi de supprimer automatiquement les épisodes les plus anciens. Les Reader apps, soit les applications permettant de lire des livres et journaux, ainsi que streamer de la musique et des vidéos, peuvent désormais insérer des liens externes dans leur logiciel, notamment pour faire souscrire les utilisateurs à un abonnement hors de l’App Store.

Au niveau de Photos, la création d’albums Souvenirs sera maintenant limitée sur iOS 15.5. En effet, l’application ne confectionnera plus automatiquement des albums en lien avec des lieux ou évènements sensibles. Cela a notamment été constaté au sujet de photos en lien avec l’Holocauste. Côté domotique, l’application Maison affiche maintenant une icône permettant d’identifier la force du signal Wi-Fi d’un HomePad. Un correctif a été effectué concernant des échecs d’automatisations devant se déclencher au départ ou à l’arrivée de personnes. Dernier petit point, pour les joueurs plus particulièrement, les gâchettes adaptatives de la manette DualSense (PS5) sont mieux prises en charge.

Pour faire passer votre iPhone à iOS 15.5, rendez-vous dans l’application Réglages, puis sélectionnez le menu Général et Mise à jour logicielle. Les modèles compatibles avec cette version sont les iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE et l’iPod touch de 7e génération.