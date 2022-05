Test – Xiaomi Watch S1 Active : une montre connectée sportive avec du potentiel

Xiaomi a lancé une nouvelle gamme de montres connectées, la Xiaomi Watch S1 Active. Annoncée à un prix de 199,99 €, la S1 Active promet d’être résistante et de vous accompagner au quotidien et lors de vos activités sportives.

La fiche technique

Modèle Xiaomi Watch S1 Active Ecran tactile AMOLED, 1,43″,

Résolution 466 x 466 pixels Autonomie Utilisation classique jusqu’à 12 jours

Utilisation éco jusqu’à 24 jours Système d’exploitation MIUI Watch 1.0 Comptabilité Android et iOS Connectivité Prise en charge SMS / MMS et appels

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 4

NFC

GPS Mode sport 117 profils Capteurs Accéléromètre et boussole électronique

Capteur de lumière ambiante

Analyse du sommeil

Podomètre

Capteur de rythme cardiaque

Capteur SpO2 Poids 53 grammes Dimensions Epaisseur : 11mm

Largeur : 47,3mm

Longueur : 46,5mm Prix 199,99 €

Design de la S1 Active

La montre S1 Active de Xiaomi est principalement fabriquée à base de plastique de bonne qualité. Le bracelet de la montre est fabriqué en TPU épais, qui présente une forte résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. Ce bracelet est amovible et permet d’être changé très facilement.

Le contour de la S1 Active est en plastique, tout comme le dos. La montre connectée embarque plusieurs capteurs se situant au dos de la montre. Ils permettent d’avoir l’accéléromètre et boussole électronique, l’analyse du sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque et le capteur SpO2.

La Xiaomi S1 Active présente plusieurs inscriptions sur le cadran, et deux boutons situés sur le côté droit. Le premier, portant l’inscription « home », permet de sortir la montre du mode veille, ou de naviguer dans les applications disponibles sur la montre. Le deuxième bouton « sport » permet de lancer directement le mode sport. Les deux autres inscriptions sont purement esthétiques puisqu’il n’y a pas de boutons associés.

Avec son poids plume de 53 grammes, la S1 Active se fait très vite oublier. Et pourtant, elle enregistre tout ce que vous faites.

Interface de la S1 Active

Avec son écran AMOLED, d’une dimension de 1,43 pouce, et affichant 466 x 466 pixels, la S1 Active présente bien. Sa luminosité se règle automatiquement grâce à son capteur de luminosité, ce qui n’était pas le cas sur la Redmi Watch 2 Lite. Par temps ensoleillé, la luminosité peut s’avérer un peu légère, mais au quotidien, cela n’est pas gênant. L’écran présente un beau contraste, avec de belles animations et une rapidité de réponse.

L’interface de Xiaomi est agréable à utiliser. Tout d’abord, pour sortir la montre du mode vieille, il suffit d’appuyer sur l’écran ou sur un bouton. Vous pourrez alors consulter vos notifications et les messages, qui s’affichent entièrement, mais vous ne pourrez pas y répondre. Les emojis ne s’affichent pas correctement.

En glissant du bas vers le haut, on ouvre le menu des paramètres rapides. Vous pourrez accéder directement aux fonctionnalités les plus primaires comme le mode NPD, lever le poignet pour sortir la montre de veille, le réveil, la lampe torche, accéder aux paramètres, et aussi le mode « éjection d’eau ».

Par la suite, les paramètres permettent de connecter des écouteurs en Bluetooth 5.2, customiser la face de la montre, connecter la montre au Wi-Fi 2,4GHz, régler le son, la luminosité, le mode NPD, l’entraînement, code PIN, et l’affichage.

Des menus classiques

En appuyant sur le premier bouton « home », la S1 Active déroulera son bandeau de fonctionnalités. Les applications sont limitées, avec un petit store, avec 3 applications disponibles, une web radio, une calculatrice et un petit jeu basique.

On retrouve les menus classiques, les différentes analyses des différents capteurs, vous pourrez gérer la musique via le smartphone, l’alarme, le chronomètre, des capteurs d’altitude et de pression, une boussole, et la possibilité de prendre des photos à distance (possibilité d’un compte à rebours).

En naviguant de gauche à droite, vous traverserez les différents menus, avec les analyses de santé, fréquence cardiaque, sommeil, SpO2, les statistiques, etc. En glissant vers le haut dans un menu choisi, vous pourrez accéder au détail de chaque analyse.

Et pour finir, avec son microphone et son haut-parleur, la Watch S1 Active permet de décrocher et de parler avec votre interlocuteur directement sur la montre (microphone et haut-parleur).

Le mode sport

Avec une résistance à l’eau 5ATM, la S1 Active est clairement faite pour résister à vos activités sportives. Vous pourrez profiter de quelques brassées dans la piscine, ou d’une sortie en canoë-kayak sans aucun souci.

En appuyant sur le second bouton, « Sport », vous arriverez directement dans le menu déroulant permettant de choisir quel sport vous lancerez sur la montre. Vous pourrez profiter de 117 profils sport, dont 19 profils affichant des métriques spécifiques. Dans le profil triathlon, vous pourrez modifier l’ordre des activités, tout comme le profil d’entraînement HIIT, avec la définition du nombre de séries, leur durée, et le temps de repos.

Équipée d’une puce GPS bi-bande, la Xiaomi Watch S1 Active est relativement précise pour son tarif. Il faut noter qu’elle a une erreur de précision d’environ 20 mètres par kilomètre, et que le tracé GPS sur une carte est parfois erroné (passage par-dessus des immeubles, par exemple). Elle est équipée d’un capteur PPG situé au dos de la montre qui révèle un rythme cardiaque souvent sous-estimé.

Xiaomi a doté sa S1 Active d’une comptabilité avec Strava et Apple Health. Elle peut également se connecter avec vos écouteurs Bluetooth, pour autant, elle ne permet pas de stocker de la musique puisqu’elle n’est pas dotée d’une mémoire interne.

Application Mi Fitness

Après avoir changé le nom de l’application de suivi de la S1 Active, Xiaomi a intégré l’application Mi Fitness pour permettre de suivre les statistiques de la montre. Vous pourrez consulter votre suivi quotidien dont les données sont réparties en plusieurs menus.

Vous pourrez régler différentes alertes sur le suivi du sommeil, le SPO2, etc. L’assistant vocal Alexa est bien présent sur la montre. Via l’application Xioami Pay, vous pourrez régler vos achats directement avec la montre. Là aussi, il faudra attendre une mise à jour puisque la fonctionnalité n’est pas encore disponible en France.

L’application permet aussi d’interagir avec le fond d’écran en y ajoutant une très large variété de modèles, mais aussi la personnalisation totale du fond d’écran, en y intégrant une photo personnalisée.

Autonomie

Xiaomi annonce une autonomie jusqu’à 12 jours avec une utilisation classique et jusqu’à 24 jours lorsque le mode éco est activé.

Dans ce test, sur une période de 3 semaines, la montre tourne autour d’une autonomie de 6 jours maximum sur une utilisation classique, avec une activité physique par jour et la connexion Bluetooth (notifications et appels).

La montre se recharge grâce à une base magnétique qu’il faudra brancher à un chargeur USB qui n’est pas fourni.

Conclusion : Xiaomi Watch S1 Active

La Xiaomi Watch S1 Active se révèle être une montre complète surtout lorsqu’elle est comparée à ses concurrents directs comme l’Amazfit. L’interface est agréable à utiliser, comme à son habitude chez Xiaomi. Pour autant, il faut préciser que la montre présente quelques erreurs de traduction, et l’absence du mode paiement sans contact via NFC. Pour une tarification inférieure à 200 €, Xiaomi a présenté une montre offrant un bon rapport qualité prix pour les sportifs occasionnels.

