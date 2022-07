AirPods Max 2 : un nouvel étui Smart Case signé Apple fait surface

Outre le prix de vente au lancement, les AirPods Max ont été vivement critiqués pour un accessoire essentiel : son étui de transport, alias le Smart Case. Bonne nouvelle, la firme à la pomme a travaillé sur une nouvelle génération, plus pratique et protégeant mieux le casque. Un récent brevet singé Apple vient en effet d’être publié à ce sujet, et de dévoiler un design plus conventionnel pour ranger ce produit. Nous pourrions ainsi le voir arriver avec les AirPods Max 2.

Le nouveau Smart Case des AirPods Max 2 découvert ?

Fin décembre 2020, Apple est venu annoncer les AirPods Max. Ce premier casque sans fil haut de gamme, vendu à 629 €, a ainsi élargi la gamme audio d’Apple en proposant une alternative aux AirPods classiques et Pro.

Bien que la qualité audio soit très bonne, un petit point autre que le prix élevé du produit est venu faire tiquer les consommateurs : l’étui de transport Smart Case. Cet accessoire était notamment critiqué à cause de son design et sa mauvaise protection globale par rapport à la concurrence. En général, les constructeurs proposent des étuis rigides protégeant tout le casque.

Face à la critique, Apple semble avoir revu la conception de la Smart Case. En effet, un brevet déposé par Apple en juin 2022 et approuvé aujourd’hui par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) vient de dévoiler un nouveau design pour l’étui de transport du casque. Relayé par le site Patently Apple, ce dernier montre un étui de rangement traditionnel. Dans les détails, nous apprenons que la nouvelle génération disposerait notamment de fermetures et d’un fermoir magnétiques. À l’intérieur, un séparateur viendrait maintenir les oreillettes de chaque côté.

À première vue, nous pouvons penser que ce brevet vise à corriger le Smart Case controversé de la première génération de casque Apple et qu’il pourrait arriver sur les générations suivantes, donc les AirPods Max 2. Pour information, les détails sur ce nouveau modèle sont encore très faibles. Un lancement en 2022 n’est donc pas à prévoir.

