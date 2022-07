MacBook Air M2 : les dates de précommandes et de sortie dévoilées

La WWDC 2022 de cette année commence à dater. En effet, le MacBook Air M2 a été annoncé début juin, mais il n’est toujours pas disponible. Bonne nouvelle, une fuite d’information vient de préciser la date de début des précommandes, mais aussi la date de sortie de l’ordinateur portable, le 8 et le 15 juillet. Préparez donc votre portefeuille si vous envisagez d’acheter ce modèle !

Le MacBook Air M2 disponible durant le mois de juillet 2022

Alors que les rumeurs tendent déjà vers l’arrivée d’un MacBook Air 2023 avec un grand écran de 15 pouces, nous attendons toujours la commercialisation du dernier modèle, le MacBook Air M2.

Pour rappel, ce modèle a été annoncé le 6 juin 2022 durant la conférence développeur annuelle d’Apple, la WWDC. Depuis, la firme à la pomme a uniquement ouvert les précommandes du MacBook Pro M2 le 17 juin 2022, avant de le commercialiser le 24 juin.

MacRumors vient cependant de rapporter de nouvelles précisions au sujet des dates de lancement du MacBook Air M2, provenant d’une source proche du milieu de la vente. Selon le site spécialisé Apple, ce nouveau modèle ultra portable d’Apple serait disponible à la précommande dès le vendredi 8 juillet 2022, pour une sortie la semaine suivante, soit le vendredi 15 juillet.

Pour rappel, le MacBook Air annoncé par Apple en juin 2022 profite de plusieurs nouveautés intéressantes : son design, totalement repensé et se rapprochant du MacBook Pro 2021 avec un châssis uniforme, le retour du port de charge MagSafe et un écran profitant d’une encoche ; ainsi que la toute dernière puce Apple M2, avec un processeur (CPU) 18 % plus performant et une partie graphique (GPU) 35 % plus puissante par rapport à la puce M1.

Au niveau de la tarification, le modèle de base prend 300 euros par rapport au MacBook Air M1. Le MacBook Air M2 commence ainsi à 1 499 €, contre 1 199 € pour la génération précédente.

