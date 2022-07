Instagram : supprimer son compte est maintenant possible dans l’application iOS

Instagram vient d’évoluer en bien sous iOS. La plateforme vient de proposer une nouvelle mise à jour pour iPhone et iPad afin de respecter les dernières directives d’Apple. De ce fait, il est maintenant possible de supprimer son compte directement depuis l’application. Auparavant, la manipulation était beaucoup plus compliquée étant donné que les utilisateurs devaient passer par leur navigateur.

L’application iOS permet de supprimer son compte Instagram

En juin 2021, Apple est venu annoncer aux développeurs que les applications, permettant de créer un compte, devaient aussi permettre de le supprimer. L’objectif pour Apple étant de faciliter le processus de suppression pour les utilisateurs, nécessitant bien souvent d’effectuer la manipulation hors de l’application via le navigateur web.

Pour laisser le temps aux développeurs d’introduire cette option, la firme à la pomme leur a laissé jusqu’au 30 juin 2022 pour répondre à cette exigence. Devinez quoi, Instagram a attendu le dernier moment pour ajouter cette possibilité à son application iOS. En effet, le réseau social est venu s’aligner avec cette directive hier… soit le 30 juin. Pour rappel, les utilisateurs devaient auparavant passer par la version navigateur sur ordinateur ou smartphone afin de supprimer leur compte.

Face à cette nouvelle façon de supprimer un compte, un porte-parole d’Instagram est venu déclarer dans un communiqué : « Nous voulons donner aux gens plus de moyens de contrôler leur expérience et le temps passé sur Instagram. Nous avons déployé l’option de suppression de votre compte dans les paramètres sur iOS, et vous aurez toujours la possibilité de désactiver temporairement votre compte avant de choisir de le supprimer ».

À titre d’information, la nouvelle manipulation de suppression de compte via l’application iOS d’Instagram est la suivante :

Ouvrez l’application Instagram ;

Appuyez sur l’icône en forme d’avatar en bas à gauche de l’écran d’accueil pour accéder à votre profil ;

Cliquez sur le bouton en haut à droite avec trois lignes horizontales ;

Sélectionnez Paramètres ;

; Accédez au menu Compte ;

; Touchez sur l’option Supprimer le compte en bas de l’écran ;

en bas de l’écran ; L’application vous proposera ensuite si vous souhaitez désactiver le compte ou le supprimer.

