Mac : quatre nouveaux modèles avec puce M2 en cours de développement

Apple est bien prête à proposer de nouveaux Mac équipés de la puce M2. Un nouveau rapport du journaliste Mark Gurman vient en effet de préciser que quatre modèles étaient en cours de développement. Bien évidemment, la firme américaine miserait sur de nouvelles variantes plus puissantes de la puce, comme la M2 Pro, la M2 Max, la M2 Ultra ainsi que la M2 Extreme.

La puce M2 déclinait dans quatre nouveaux Mac

La dernière newsletter Power On de Mark Gurman est bien évidemment venu révéler des informations croustillantes sur les projets d’Apple. Le journaliste de chez Bloomberg est notamment venu annoncer que la firme américaine travaillait sur plusieurs nouveaux modèles de Mac équipés de la puce M2. Après les MacBook Air et le MacBook Pro, ce serait au tour du Mac mini, des MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi qu’au Mac Pro d’en profiter.

Dans les détails, l’informateur précise quelle puce sera embarquée dans chaque nouveau modèle de Mac. Pour commencer, le Mac mini arriverait en deux versions, une première avec puce M2 et une seconde avec puce M2 Pro. Les consommateurs pourraient ainsi profiter enfin d’une nouvelle version de l’ordinateur de bureau miniature. Outre des performances supérieures, la version Pro viendrait satisfaire les personnes ayant besoin d’avoir plus d’un écran externe, une limitation encore de la partie pour la M2 standard.

Les puces M2 Pro et M2 Max viendraient logiquement prendre place sur les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces, afin de renouveler la gamme avec encore plus de puissance. Pour finir, Mark Gurman planche sur le retour du Mac Pro. Ce modèle emblématique s’abreuverait enfin des puces Apple Silicon, notamment la M2 Ultra et la M2 Extreme d’après le journaliste.

Pour rappel, la puce M2 devrait aussi arriver sur d’autres produits, comme par exemple les prochains iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces. Le récent modèle de 14 pouces, source de multiples rumeurs depuis quelques semaines, en profiterait aussi. Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait aussi être l’heureux gagnant de cette nouvelle génération de puce selon Mark Gurman.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article MacBook Pro : Apple prépare un modèle de 12 pouces avec puce M2 Pro et M2 Max !