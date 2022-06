Apple M2 Pro : un début de production pour fin 2022

Sans grande surprise, la puce M2 devrait être complétée par d’autres variantes prochainement. Cela ne devrait cependant pas prendre beaucoup de temps à Apple. Un nouveau rapport de l’analyste Jeff Pu vient en effet de dévoiler que le fournisseur de la firme américaine TSMC commencerait la production de la M2 Pro plus tard cette année. De nouveaux produits embarquant cette dernière pourrait arriver d’ici fin 2022. D’après certaines rumeurs, cela pourrait être un Mac mini ou encore un iPad Pro.

La puce M2 Pro arrive en fin d’année

Dans un nouveau rapport, 9to5Mac vient de relayer les dernières recherches de l’analyste Jeff Pu. Le site rapporte ainsi qu’Apple compte continuerait de passer par le fondeur TSMC afin de produire ses puces Apple Silicon. D’après ses sources, l’entreprise taïwanaise entamerait la production de masse de la puce Apple M2 Pro plus tard dans l’année. Cette dernière serait d’ailleurs gravée en 3 nm.

Le site vient d’ailleurs faire le point à propos de la finesse de gravure des semi-conducteurs. L’échelle d’une puce est exprimée en nanomètre, représentant la distance entre chaque transistor. De ce fait, plus la distance est petite, plus de transistors peuvent être ajoutés sur la puce, impactant ainsi les performances délivrées par cette dernière. A titre d’information, les Apple M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra étaient gravées en 5 mm.

La M2 annoncée lors de la WWDC 2022, introduite sur les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro, profite aussi de cette même finesse de gravure. Pour rappel, Apple revendique pour cette génération un processeur 18 % plus rapide et des ressources graphiques 35 % meilleures qu’avec la puce M1. Elle vient aussi permettre d’augmenter la capcité de RAM à 24 Go maximum.

Pour rappel, un précédent rapport de 9to5Mac suggérait que l’Apple M2 Pro arrive sur la prochaine génération de Mac mini. Le site estimait à ce moment-là que ce modèle serait disponible à la fin de l’année 2022, ce qui rejoint les récentes estimations de production pour cette nouvelle puce. À noter, Jeff Pu a terminé en précisant qu’un iPad avec une puce de 3 nanomètres serait aussi au programme chez Apple. Qui sait, l’iPad Pro avec écran de 14 pouces pourrait être l’heureux élu de cette puce M2 Pro.