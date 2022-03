Mac mini : des modèles avec puce M2 et M2 Pro en cours de développement chez Apple

Alors que la puce M2 semblait être de la partie lors de la conférence de ce mardi, Apple est finalement venu présenter la M1 Ultra et un tout nouveau produit. Pour l’accompagner, la firme à la pomme est venue annoncer un tout nouveau produit : le Mac Studio. Une petite déception pour les fans de la marque, qui s’attendaient depuis quelques semaines à voir arriver un Mac mini plus puissant. Bonne nouvelle, de nouvelles rumeurs supputent l’arrivée de versions mises à jour de cet ordinateur de bureau miniature : une avec puce M2 et une autre avec M2 Pro.

De nouveaux Mac mini avec puce M2 en approche

Apple n’en a pas fini de présenter des Mac et MacBook avec des puces M1. La marque a d’ailleurs déjà confirmé que le Mac Pro en profiterait aussi. Les leakers commencent de leur côté à parler de plus en plus de la génération suivante : la M2. Selon de récentes rumeurs, cette dernière devrait être introduite sur un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme. 9to5Mac vient quant à lui d’annoncer qu’un Mac mini avec puce M2 et M2 Pro serait en cours de développement chez Apple.

Selon des sources d’Apple développant ces deux Mac mini, le site explique que le modèle modèle avec le nom de code J473 aurait droit à une puce M2, soit une version d’entrée de gamme. Cette dernière serait « la première mise à niveau majeure de la famille de puces « M » d’Apple depuis l’introduction du M1 en 2020. » La puce est connue en interne sous le nom de Staten. Elle serait directement basée sur la puce A15 (contre la A14 pour la M1) et profiterait d’un processeur à huit cœurs (quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) et d’un GPU à 10 cœurs.

9to5Mac est ensuite venu souligner qu’Apple prévoyait initialement de sortie des versions haut de gamme du Mac mini avec des puces M1 Pro et M1 Max. Avec l’arrivée du Mac Studio, ce projet ne serait cependant plus d’actualité. Le site explique en effet qu’un Mac mini (nom de code J474) avec puce M2 Pro, une version avec un processeur à 12 cœurs composé de huit cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité, serait aussi en cours de développement.

Concernant le Mac mini M2, le site explique qu’il serait presque terminé et que sa date de sortie devrait être annoncée plus tard cette année.

