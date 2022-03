GTA V sur PS5 et Xbox Series : nouveautés, prix et date de sortie

Le célèbre jeu GTA V sera bientôt porté sur les consoles next-gen PlayStation 5 et Xbox Series S/X. Quelques jours avant son lancement, on connait déjà les ajouts exclusifs à cette version, ainsi que le prix pour les différentes consoles.

GTA V next-gen disponible le 15 mars 2022

Neuf ans après son lancement, le célèbre titre de Rockstar Games revient pour un énième portage sur PS5 et Xbox Series. Initialement sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2013, on pourra désormais jouer dans une version optimisée qui exploitera les capacités des consoles de nouvelle génération.

Grand Theft Auto V et son mode en ligne Grand Theft Auto : Online seront disponibles sur PS5 et Xbox Series le 15 mars 2022 en format dématérialisé, sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. La version physique du jeu sera disponible dans le courant du mois d’avril.

Mais alors, à quoi faut-il s’attendre pour ces nouvelles versions ? Des améliorations globales sont prévues, comme des temps de chargement nettement plus rapides grâce aux SSD, une densité, une variété et un trafic plus important dans les villes et plus de végétation.

La puissance des nouvelles consoles permettra une meilleure gestion dans le traitement des ombres et des éclairages, des reflets dans l’eau améliorés, un meilleur anti-aliasing, des explosions plus réalistes avec des effets améliorés et plus détaillés, une meilleure gestion du flou dans les mouvements.

Enfin, cette version next-gen du jeu proposera aux joueurs trois modes graphiques différents, à savoir Fidélité, Performance et Performance RT, profitant d’une résolution 4K à 60 images par seconde.

De grosses promotions appliquées les premiers mois

Vous pouvez dès à présent précommander le jeu sur Xbox Series X|S et PS5. À cette occasion, Rockstar Games propose de belles réductions pendant les trois premiers mois.

Sur PS5, le pack GTA + GTA Online coutera 9,99 € jusqu’au 14 juin (puis 39,99€). Pour la version Xbox Series, ce sera 19,99 € qu’il faudra débourser jusqu’au 14 juin (puis 39,99€).



