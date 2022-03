Chocobo GP est disponible sur Nintendo Switch, un nouveau jeu de course dans l’univers de Final Fantasy

En ce jeudi 10 mars 2022, la Nintendo Switch vient profiter d’un tout nouveau jeu signé Square Enix : Chocobo GP. À travers ce nouveau titre, la console hybride de Nintendo vient profiter d’un nouveau jeu de courses embarquant des personnages emblématiques de l’univers de Final Fantasy. L’occasion pour les joueurs de s’essayer à un jeu dans la droite lignée de Mario Kart, mais avec des mécaniques différentes.

La Nintendo Switch accueille Chocobo GP

Alors que Mario Kart 8 Deluxe vient profiter de nouveaux circuits jusqu’en 2023 via le DLC Pass circuits additionnels, la Nintendo Switch vient profiter d’un tout nouveau jeu de course, cette fois-ci dans l’univers de Final Fantasy : Chocobo GP. Ce titre familial, jouable en solo ou en multijoueurs (en ligne ou non), est en effet disponible depuis ce jeudi 10 mars 2022 au prix de 49,99 €.

Dans cet opus, les joueurs pourront incarner « des dizaines de vos personnages chocobos préférés dotés de compétences et de variations inédites« , explique le site de Square Enix. Pour mettre vos adversaires sur la paille, il est possible d’utiliser dans Chocobo GP des objets nommés magilithes ainsi que des pouvoirs. Pour gagner en vitesse dans tous vos virages, les dérapages contrôlés seront bien évidemment de la partie.

Parmi les caractéristiques clés de ce jeu, Square Enix annonce notamment : « une charmante campagne » où Chocobo et ses amis participeront à un tournoi de course pour réaliser leur vœu le plus cher ; une expérience de jeu en écran scindé ou en multijoueurs avec vos amis ; ainsi qu’une traversée de lieux envoûtant afin de débloquer de nouveaux personnages aux « capacités originales« .

Au total, cinq modes sont disponibles : Histoire, soit la campagne permettant de débloquer personnages et circuits ; Courses de série pour décrocher les meilleurs scores « sur quatre circuits d’affilée » ; Contre la montre pour faire votre meilleur temps contre des fantômes d’autres joueurs ; Courses personnalisées ; et un mode Chocobo GP pour affronter « jusqu’à 64 joueurs dans un tournoi en ligne et prouvez que vous êtes le meilleur pilote« , des récompenses seront d’ailleurs disponibles à chaque saison.

Fait important à noter, Chocobo GP Lite est aussi disponible. Il se présente comme une version gratuite de Chocobo GP, une espèce de démo, permettant de jouer le prologue du mode Histoire ou encore participer au mode tournoi en ligne à 64 pilotes.