MacBook Pro 2022 : le modèle aurait droit à la Touch Bar et la nouvelle puce M2

Les rumeurs autour du prochain ordinateur portable d’Apple continuent de se multiplier. À l’approche de la keynote de mars 2022, le nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme semble ainsi de plus en plus être prédestiné à être présenté lors de cet évènement printanier. Le site MacRumors vient notamment de partager de nouvelles informations à son sujet provenant d’une source fiable. Nous apprenons ainsi que ce modèle aurait finalement encore droit à la Touch Bar et embarquerait la deuxième génération de puce maison de la firme à la pomme, la M2.

Le MacBook Pro 2022 continue de se préciser

Peu à peu, les plans d’Apple pour 2022 prennent forme. Aux dernières nouvelles, nous apprenions notamment que trois modèles de Mac venaient d’être listés. Cela devrait logiquement concerner des produits prévus pour la keynote de mars d’Apple. Il semblerait d’ailleurs que le prochain MacBook Pro d’entrée de gamme soit présenté par Apple lors de cet évènement, notamment car cette fuite citée la présence d’un ordinateur portable. Le nouvel iMac Pro avec écran mini-LED ne serait cependant pas de la partie. Il faudrait attendre le mois de juin 2022 pour cela.

Revenons cependant à nos moutons, le prochain MacBook Pro. MacRumors vient en effet de préciser que d’après « une source fiable ayant des liens étroits avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple« , le modèle d’entrée de gamme de 13 pouces prévu pour cette année 2022 aurait droit à la puce M2.

Le site a ensuite ajouté que ce modèle conserverait le même design que la version actuelle avec puce M1. Cela signifie ainsi que la Touch Bar serait encore de la partie. DigiTimes a d’ailleurs dit le contraire la semaine dernière en annonçant l’absence de cette surface tactile. De plus, le MacBook Pro n’aurait pas droit aux derniers changements apportés via les MacBook Pro 2021, soit l’encoche, l’écran mini-LED avec ProMotion ou encore les ports SD, MagSafe et HDMI.

Comme d’habitude, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Aux dernières nouvelles, le leaker ayant révélé ces nouveaux détails avait vu juste concernant l’arrivée de l’encoche sur les MacBook Pro 2021. Il nous reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’à la prochaine conférence d’Apple (ou d’autres rumeurs et fuites d’informations) afin de connaitre la véracité de ces récents propos.